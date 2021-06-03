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上周食用农产品价格稳中有降 生产资料价格有所回落

2021年06月03日18:21 | 来源：人民网
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人民网北京6月3日电 （孙阳）据商务部监测，上周（5月24日至30日）全国食用农产品市场价格比前一周（下同）下降0.8%，生产资料市场价格比前一周下降1.8%。

食用农产品市场方面，30种蔬菜平均批发价格每公斤4.3元，比前一周下降0.2%，其中大葱、南瓜、冬瓜批发价格分别下降10%、6.8%和5.2%。6种水果平均批发价格小幅下降，其中葡萄、西瓜、香蕉批发价格分别下降1.6%、1.4%和1%。肉类价格总体下降，其中猪肉批发价格每公斤24.71元，下降3.3%，羊肉批发价格下降0.3%，牛肉批发价格上涨0.1%。禽产品价格略有下降，其中白条鸡、鸡蛋批发价格分别下降0.7%和0.2%。水产品价格小幅上涨，其中鲤鱼、鲢鱼、鲫鱼批发价格分别上涨2.2%、1.5%和0.9%。粮油价格稳中略降，其中面粉、大米批发价格基本持平，花生油、菜籽油、豆油批发价格分别下降0.2%、0.2%和0.1%。

生产资料市场方面，钢材价格继续回落，其中螺纹钢、普通中板、高速线材价格分别为每吨5014元、5439元和5294元，分别下降6.1%、5.6%和5.3%。有色金属价格有所下降，其中铝、铜、锌价格分别下降4.1%、1.2%和0.3%。基础化学原料价格以降为主，其中聚丙烯、甲醇、硫酸价格分别下降1.2%、0.5%和0.2%，纯碱价格上涨0.3%。煤炭价格小幅波动，其中炼焦煤价格为每吨812元，下降0.6%，二号无烟块煤价格为每吨971元，上涨0.6%，动力煤价格为每吨675元，与前一周持平。橡胶价格略有波动，其中天然橡胶价格上涨1.2%，合成橡胶价格下降0.2%。成品油批发价格略有上涨，其中92号汽油、95号汽油、0号柴油价格分别上涨0.2%、0.1%和0.1%。化肥价格小幅上涨，其中尿素、三元复合肥价格分别上涨1.9%和0.5%。

(责编：王仁宏、吕骞)

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