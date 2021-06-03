人民网北京6月3日电（记者杜燕飞）“在现代农业进入高质量发展的新阶段，加快推进数字经济等战略新兴产业，形成更多新的增长点、增长极，着力打通生产、分配、流通、消费各个环节，对构建新发展格局具有重要意义。”日前，在新华·中国（定西）马铃薯产业指数发布上，农业农村部信息中心副主任蔡萍表示，该指数精准反映马铃薯全产业链价格变动趋势，有助于推动马铃薯全产业链高质量发展和数字化建设，挖掘和释放马铃薯产业数字经济。

中国蔬菜协会会长薛亮表示，马铃薯产业指数的建立和发布，具有发现价格的作用，能够引导市场促进产销对接，推动行业标准化的发展，带动生产、流通、加工全产业链标准化。更重要的是，它把数字经济引入农业，把数字化的现代元素嫁接到农业上，为今后用大数据为农业服务开辟了道路。

甘肃省定西市委书记唐晓明表示，过去，在定西脱贫攻坚的历程中，马铃薯产业发挥了重要的支撑和保障作用。在接下来实施的乡村振兴战略中，马铃薯产业必将继续发挥不可替代的作用。

“产品价格指数是数字经济与农业的有机结合，该指数的发布，对于扩大定西马铃薯品牌的影响力、提升定西马铃薯在全国市场的综合竞争力，有着至关重要的作用。”甘肃省农业农村厅副厅长谢双红农说。

据甘肃省定西市安定区委书记赵众炜介绍，新华·中国（定西）马铃薯产业指数是甘肃定西市安定区政府联合中国经济信息社共同编制，旨在以定西马铃薯全产业链数字化建设为基础，客观反映定西马铃薯及其制品的生产经营状况。同时，监测国内13个马铃薯主产省份产业发展动态，联动各地信息进行分析，为全国马铃薯市场提供价值参考与决策依据，推动全国马铃薯产业高质量发展。

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