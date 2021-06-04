本报北京6月3日电 （记者冯华）记者从国家航天局获悉：6月3日零时17分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射风云四号B星，卫星顺利进入预定轨道，任务取得圆满成功。该星是我国新一代静止轨道气象卫星的首颗业务星，将与在轨运行的风云四号A星（科研星）组网协同工作，进一步加强对中小尺度灾害事件观测响应能力，为气象、农业、航空、海洋、水利、环保等国民经济领域提供信息保障服务。

据介绍，风云四号B星在继承A星技术状态的基础上，进一步提升了大气变化识别精度、空间分辨率等有效载荷的观测性能，新增的快速成像仪载荷大幅提升了中小尺度灾害性天气预警预报能力。

该星与A星组网后，将对洪涝、高温、寒潮、干旱、积雪、植被、沙尘暴等灾害进行多要素动态监测，观测区域将覆盖亚洲、太平洋中部和印度洋地区，大幅提升我国对台风、暴雨等灾害天气监测识别时效和预报准确率。中国气象局成为用户部门。

《 人民日报 》（ 2021年06月04日 06 版）

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