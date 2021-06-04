本报记者 贺 勇

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当前，智能网联汽车、自动驾驶是各国科技竞争的重点之一。作为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市之一，北京建设高级别自动驾驶示范区，让“聪明的车”与“智慧的路”相互协同；同时，构建适度超前的政策管理体系，为智能网联汽车新产品、新技术和新模式的应用推广提供支撑。

日前，住房和城乡建设部、工业和信息化部印发通知，确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。

按照《北京市智能网联汽车创新发展行动方案（2019年—2022年）》，北京将积极建设具有全球竞争力的智能网联汽车产业创新发展领先城市，到2022年，基本完成智能网联汽车技术体系的构建，全市智能网联汽车及关联产业规模达到1000亿元。

当前，智能网联汽车、自动驾驶是各国科技竞争的重点之一。北京将如何打造高级别自动驾驶示范区？智能网联汽车想真正落地还要解决哪些难题？

一键呼叫

自动驾驶出租车来接单

无需预约，直接下单，即可在海淀、亦庄等数十个自动驾驶出租车站点，免费试乘自动驾驶出租车。

作为北京首个正式开放自动驾驶出租车服务的企业，百度Apollo共有53辆自动驾驶车辆获得出租车资格。用户通过手机应用一键呼叫，自动驾驶出租车接单，很快就能到达站点供人体验。

记者登上出租车，看见驾驶席上坐着一位安全员。当坐在后排的乘客点击眼前屏幕上的“开始行程”后，车辆启动行驶。安全员全程双手置于膝盖上，并未进行干预。驶入城市开放道路后，屏幕上可以看到行驶的起点终点、当前行驶道路的限速情况、实际行驶速度、车辆行驶轨迹及规划，以及车载雷达和摄像头捕捉到的道路环境三维信息，如行人、自行车、三轮车、小汽车、大货车等。

“我们乘坐的红旗EV是前装量产L4级自动驾驶乘用车，除非遇到紧急情况，一般不需人工干预。所谓‘前装量产’，是指出厂时就已经预装了自动驾驶系统，减少了由于改装、拆装带来的信号干扰、容易松脱等问题。”安全员李朝阳解释。

按照国际通用的汽车智能化分级标准来看，L4级被称为“高度自动驾驶”，除特定情况下需要人工介入外，车辆可自主决策所有驾驶操作。L5级被称为“全自动驾驶”，完全不需要驾驶员任何操作，车辆就可以全地域、全天候地自动驾驶，这也就是人们畅想中的自动驾驶的终极模样。

在商用车领域，自动驾驶同样潜力巨大。“我们针对重型卡车开发出一套自动驾驶软硬件集成式系统，可以在高速道路上实现L4级自动驾驶功能，预计2025年可实现自动驾驶卡车的大规模生产。”小马智行副总裁、卡车事业部负责人李衡宇介绍。

智慧网联

让车辆行驶无盲区

“收到网联红绿灯信息，为您显示灯色及倒计时。”当记者乘坐的无人驾驶出租车行驶至亦庄荣华中路路口，耳边传来车辆语音系统的提示。这是北京市高级别自动驾驶示范区1.0版的建设成果——全长12.1公里的道路路口加装了路侧设备设施，与测试的自动驾驶车辆形成车路协同。

据了解，通过车载摄像头和激光雷达，L4级自动驾驶车辆已能自如处理如大车流环岛、大车流变道、窄路会车、相邻障碍车意图切车等海量城市道路场景，但是也会存在盲区。比如红绿灯被前方大车遮挡、转道排队无法确认前方车辆为停车还是等灯车等。“车路协同就是要为自动驾驶提供更多感知信息并满足超视距感知需求。这些设备包含先进的传感器系统和新一代无线通信技术设备，可以让车辆行驶无盲区。”李朝阳说。

“单车智能由于感知存在界限，无法处理一些极端情况，无法解决生产成本居高不下等问题，短期内难以实现高级别自动驾驶商业化运行。”北京市经信局副局长姜广智说，“目前，基于网联的自动驾驶技术路线逐渐成为业界共识，尤其是我国在基础设施建设等方面具有优势，有希望率先实现网联自动驾驶。”

去年9月，北京决定建设网联云控式高级别自动驾驶示范区，在支持单车智能继续迭代完善的基础上，希望通过车网深度融合，发挥网端作用，降低车端成本，促进汽车产品创新和产业转型。

“在示范区1.0阶段建设中，我们完成了京台高速路段（南起兴亦路，北至南五环）智能网联基础设施部署，可以支持智慧物流、智慧出行和城市管理三大应用场景。”千方科技相关负责人表示。

目前示范区1.0阶段建设任务基本完成，北京自动驾驶进入“聪明的车”与“智慧的路”相互协同的新阶段。

政策先行

为新技术应用推广提供支撑

虽然新的赛道已经铺就，但基于网联的自动驾驶落地仍有较多难题。

比如，融合感知决策的算法等尚不成熟；管理模式与道路数字设施一体化的需求不匹配；商业模式尚不清晰等。

“由于当前针对智能网联汽车的管理应用政策体系还处于建设完善之中，新产品、新模式的规模化应用还不太顺畅。”姜广智表示，北京将构建适度超前的政策管理体系，为智能网联汽车新产品、新技术和新模式的应用推广提供支撑。

4月10日，北京市正式批复《北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》，实施范围包括亦庄新城225平方公里规划范围，大兴国际机场以及京台高速、京津高速等6条高速和城市快速路段。4月13日，百度、小马智行等企业获得北京市智能网联汽车政策先行区首批30张自动驾驶路测牌照。

“成为政策先行区首批获牌的自动驾驶企业，意味着我们将可以在北京复杂的交通环境中进行更大规模的道路测试，为技术迭代积累宝贵数据。”小马智行副总裁、北京研发中心总经理张宁表示。

据介绍，接下来，政策先行区将和高级别自动驾驶示范区形成良性互动，一方面利用政策鼓励企业积极参与示范区建设，提升车辆入网数量，活跃产业生态，形成良性互动；另一方面，政策先行区将依托示范区的路侧云端物理基础设施，对企业开展各类创新型测试进行必要的创新型监管，为企业提供增值测试服务。

北京经济技术开发区管委会副主任孔磊表示，政策先行区将建立创新容错纠错机制，不断激发企业创新热情，调动职能部门干事热情，营造“鼓励探索、支持创新、宽容失误、迭代完善”的干事创业环境。“我们将充分发挥政策先行区的各项优势，尽快形成可复制可推广的管理经验，为产业发展和行业管理作出贡献。”

《 人民日报 》（ 2021年06月04日 14 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)