本报记者 罗珊珊 刘新吾 王 珂

河北廊坊市广阳区迎春北路社区居民通过人脸识别门禁系统进入小区。

李晓果摄

“十四五”规划纲要提出，推进智慧社区建设，依托社区数字化平台和线下社区服务机构，建设便民惠民智慧服务圈，提供线上线下融合的社区生活服务、社区治理及公共服务、智能小区等服务。

智慧社区建设是智慧城市建设的重要组成部分，旨在充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息通信技术，为社区居民提供安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境。

居民生活方便安心

智能门禁、数字物管等信息化服务，已走进越来越多社区居民日常生活

智能门禁、数字物管，已融入重庆两江新区礼嘉智慧小区居民马亚洲的日常生活。

人脸识别进出小区门，3秒即可刷脸通过；突然下雨赶不回去，能通过APP迅速联系物管帮忙收衣服；智能家居安防系统与物管联网，业主不在家时可开启外出模式，一旦家里出现陌生人的活动轨迹，会自动触发警报，通知保安迅速上门查看……几十项先进技术在礼嘉智慧小区内集成应用，让居民生活更加便利。

“漫步小区，智能化带来的便利随处可见。”马亚洲说，智能浇灌系统通过监测温度和土壤湿度，自动浇灌植物；智能垃圾桶自动检测桶内垃圾，一旦装满将自动预警，通知后台清理……

智慧社区能充分满足老年人的需求。为方便老年人获取社区服务信息，礼嘉街道与重庆有线电视网络有限公司合作，试点开通了一个专属有线电视频道。老年人在家可以通过收看电视，直接获取街道、社区推送的惠民政策等综合资讯，联系社区服务机构、派出所，足不出户获得服务与帮助，如办理民政救助、参加社区老年大学、了解社区文化及公益活动等。这样一来，不会用智能手机的老年人也能轻松了解社区各类民生服务资讯，查到相关负责人联系方式，请他们答疑解惑。

目前，礼嘉街道富安社区已建成重庆市第一个24小时不打烊的便民服务中心。走进便民服务中心，居民可以直接与政务机器人互动获取政策资讯，可以与机器人对话获取法务相关资讯。在8小时工作时间外，居民来这里也可以获得服务，在24小时服务区，可通过社保终端和政务终端，办理养老认证、身份证复印等各项业务。

智慧社区建设还在不断完善。“居民们希望增设智慧养老单项服务，使社区养老、居家养老更加智慧化、科学化；打通更多的政务服务功能，使更多民生服务在社区一级就能办理。我们将努力满足大家需求，让百姓生活更方便、更舒适。”礼嘉街道党工委书记喻宗华说。

数字管理安全高效

基于大数据分析，建设标准和规范化信息服务系统，创新服务项目，增加增值服务

干净整洁的路面，色彩明快的楼体，书房和健身房等各类配套设施齐全……踏入深圳市龙华区大浪街道元芬新村的“微棠新青年社区”，这里的一切让人很难和“城中村”相联系。

“经过一轮智慧化改造，现在这里真是大变样了”，社区居民小李说，“别的不说，就说社区内所有房间都配置了智能门锁，出门根本不用再操心带钥匙，用手机APP就可开门，省心又方便。”

元芬新村以前是个“城中村”，社区治理中一度出现一些问题：消防隐患大、商业基础设施缺乏、社区公共服务基础设施不健全……为了解决这些问题，大浪街道元芬社区与深圳愿景微棠管理有限公司合作，依托科技手段，建设数字化社区，全面提升居民居住体验。

“我们建设物联网平台，搭建数字化管理系统，为社区居民提供基础物业管理、咨询等服务。”深圳愿景微棠公司相关负责人说。

传统物业管理包括对房屋建筑、公共设施、绿化、卫生、交通、生活秩序和环境等项目的管理。智慧社区在传统物业的基础上，将各类信息系统和资源进行整合，构建统一的社区信息平台、改善社区服务。

智慧社区涉及智能家居、智能楼宇、智能安防、智慧物业等多个系统。因此，对于智慧社区而言，打通这些“数据孤岛”是实现全面智能化的关键举措。

在“微棠新青年社区”，愿景微棠物联网平台提供智能水电表、门锁门禁人脸识别等服务。其中，通过安装智能水电表，小区居民能及时掌握水电用量，养成节约水电的习惯。社区注重创造住户之间的链接，实现共建共治共享。社区通过APP用户端、微信沟通及邀请，组建了20多个社团，举办了400多场活动，参与人数达4700多人次。

“智慧社区建设关键在于大数据能力。”元芬新村“微棠新青年社区”相关负责人介绍，基于大数据分析，社区能够指导和研发更符合社区居民需求的产品，有针对性地进行社区商业改进，完善空间产品设计，增加增值服务需求。比如，根据社区容积率高、采光差等空间限制，引入洗衣烘干房，解决住户晾晒问题。再如，根据一些社区居民的需求，提供1小时入户保洁及送水上门服务，上线半月营业额即突破1万元。

前景广阔大有可为

精准识别居民需求，建设高效智能平台，为用户提供更有针对性的社区服务

近日，在河北衡水市大陆裕丰小区，社区居民李女士在智能垃圾分类箱箱体的触摸屏上点击“纸类”选项，输入手机号码后，将打包好的纸箱放进垃圾分类箱内，经过系统称重计算金额，这些纸箱就“变成”钱存进了李女士的微信钱包里。

据介绍，这种智能垃圾分类箱由5个回收箱组成，分别回收纺织物、金属、塑料、瓶类、纸类5大类可回收垃圾。不只在大陆裕丰小区，衡水市多个社区都开始出现智能垃圾分类箱的身影，智慧社区建设正不断改变人们的生活方式。

日前，国家发展改革委等28部门联合发布《加快培育新型消费实施方案》，提出要“推进智慧社区建设，实现社区智能化管理”，住房和城乡建设部正在推进新型城市基础设施建设工作，其中“加快推进智慧社区建设”是七项重点任务之一。

全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会副主任委员马虹认为，智慧社区是智慧城市建设过程中很重要的一个建设单元，也是一个容易让居民有更多获得感、体验感的场景。从传统物业到智慧社区，社区管理方式、管理人员结构都发生了改变，这种智能化、智慧化转型对智慧城市建设起到积极推动作用。

数据显示，2020年底，我国城镇社区数量超过16万个。作为智慧城市建设的基本单元，能够实现城市精细化治理“最后一公里”的智慧社区大有可为。

业内人士认为，智慧社区应扩展业务，丰富社区服务种类。比如，整合智能家居、电商零售、信息通知等大量生活服务入口，充分应用智能化技术，使信息更精准，平台更高效，为用户提供更加智能的社区服务。

“智慧社区能够优化资源配置、完善社区服务、提升居民生活品质，但目前看来，也有一些短板要补齐。”西南大学国家治理学院副教授张福磊说，一些服务类应用和设施华而不实，看起来“智慧”实则不好操作；还有一些居民对于智慧设备不了解不熟悉，无人指导使用，使一些智慧设施使用率不高，造成设备闲置和资源浪费。

此外，由于一些技术应用和智慧项目处于试运营或构思设计阶段，智慧社区尚未形成成熟的管理和服务体系。一些智慧社区项目协调和统筹力度不够，造成智慧社区治理链条不完整，难以发挥整体优势。张福磊认为，智慧社区建设非一日之功，有的智慧社区存在“重建设、轻运营”现象，建设和验收后，一些项目和服务难以实现日常化、常态化和长期化运行。

“智慧社区建设还有很长的路要走，相关方面应精准识别居民需求，提升服务供给。”张福磊认为，要针对社区中的老年人、儿童等不同群体需求，对现有智慧社区项目进行“适老化”“适小化”等改造，提供差异化服务。

《 人民日报 》（ 2021年06月04日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)