人民网北京6月4日电 （黄盛、实习生姜荟秀）日前，国家版权局发布了《2020年中国网络版权产业发展报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2020年，我国网络版权产业坚持科技创新，激活文化消费，赋能复工复产，助力脱贫攻坚，推动整个市场规模达到了11847.3亿元，同比增长23.6%。在营收方面，网络版权产业用户付费收入5659.2亿元，占比47.8%；版权运营收入109.1亿元，占比0.9%；广告及其他收入达6079.0亿元，占比51.3%。

与此同时，版权纠纷也成为当下版权产业实现高质量发展的难题之一。12426版权监测中心监测数据显示，2019年至2020年10月，电影、电视剧、综艺节目、体育赛事、动漫等类型4894件作品中，共监测到短视频疑似侵权链接1406.82万条。其中，影视综共监测作品4550件，发现短视频疑似侵权链接1278.52万条。

对此，中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧在接受人民网采访时表示，当前版权在开发、管理和商业变现中，遇到的主要阻力是版权归属判定难，“搬运”、抄袭现象数见不鲜，版权运营的变现机制尚需要进一步完善。

不少业内人士认为，区块链等前沿技术或可为解决版权纠纷痛点提供技术支撑，助力版权产业高质量发展。中国版权协会理事长阎晓宏表示，“区块链技术具有不可篡改、追根溯源、分布式共识等特点，和数字版权保护具有天然契合之处，极大的降低了版权维权成本，提升版权保护的效率，同时也为网络版权的存证、交易、维权提供了新的途径。”

据悉，版权归属判定难与版权登记周期长有一定关系，区块链的技术特性可以为解决这一问题提供思路。运用区块链技术对数字作品进行即时上传，随时记录权利人信息、时间戳等关键信息，可立即对作品进行版权确权。其数据不可篡改以及线上即时确权的特点，可快速解决版权权利登记与证明的真实性问题，从而对版权进行保护。

“区块链技术可在原创确权、版权查询、数据存证、版权认证、授权转载、数据取证、版权转让和维权仲裁八个方面保护原创作者，降低维权成本，提高维权时效。”中国人民大学CIO研究中心研究员张礼立在接受人民网采访时表示，区块链分布式思维可在知识产权资产管理的过程中为知识产权资产存在性进行证明，区块链代码思维可有效维护原创作者的版权。

除为内容生产者服务外，张礼立认为，以区块链为代表的智能合约技术能够有力促进产业链各方协同合作。在产业链上点对点沟通交易的版权内容方、二次创作者者、商家（被授权方）、服务商等参与者，都可以通过区块链的智能合约技术即时完成深度合作，版权内容方还可通过NFT等相关区块链技术，使创作者的数字内容更快地转化成数字商品。待产品盈利后，再按智能合约实时进行利益分配，最终实现线上版权内容产业链条参与者的互利共赢。

不过，也有业内人士表示，目前区块链在技术和产业发展水平均仍处于起步阶段，自身尚有不少问题。其可炒作的特性导致行业内鱼龙混杂，去中心化的特点导致安全性问题备受关注。在版权+区块链技术落地方面，版权变现还会涉及数据分析、推荐算法等非区块链的复杂技术场景。

(责编：孙红丽、高雷)