人民网北京6月4日电 （记者车柯蒙）随着减税降费、“放管服”改革、优化营商环境等一系列政策红利的持续释放，我国市场主体活力不断激发，经济发展的内生动力持续增强。

记者从国家税务总局了解到，今年前4个月，全国累计新办涉税市场主体达413万户，同比增长58.5%。市场主体的蓬勃发展，离不开税收红利的支持。

在山东省菏泽市巨野县，一家专攻水果出口的果业公司业务正忙，国内各地果农种植的苹果、梨、板栗等农产品，被收购后经过加工，销售到东南亚、南亚、中东、欧洲等地区。记者了解到，该公司每年的出口量是在六万吨到八万吨，每年有三千到四千个集装箱发到国外。2020年，受全球疫情影响，国外果蔬需求骤降，该公司损失至少四分之三的订单。

“当时货源难组织、订单交付延期、订单需求锐减，企业的生产经营遭遇了前所未有的困难。”公司总经理姚心省说，去年3月发往斯里兰卡的一批货物，给公司带来前所未有的资金压力。“当时给3家客户发过去11个集装箱的苹果，因为疫情原因导致客户在港口不能提货，还要给船运公司、港口交很多的费用，当时面临着倒闭的风险。由于客户的货款迟迟无法收到，给我们的资金链造成了极大的压力，当时我们是非常困难和焦虑的。”

菏泽税务部门在了解到企业的困难后，为企业开辟了“退税审核快速通道”，5个部门7个岗位13个环节的事项一天内办结，企业每月申请退税都能在当天到账，保障了果农的货款及时兑付和企业员工工资正常发放。

“资金就是企业生存的血液，一旦资金链断开，企业就会面临危险。”姚心省说，在税务部门的帮助下，3300多万元的退税款，为企业盘活了资金、降低了融资成本，让企业重振了信心。2020年，公司实现出口额6168.24万美元，同比增长10.67%。“退税早到账五六天，就能给我们降低100多万元的融资成本。”姚心省说，疫情期间公司没有裁掉一个员工、没有迟发一次员工工资、没有拖欠果农一分钱货款。

“企业的需求就是我们的追求，要充分运用智慧税务的力量，助力企业发展。”国家税务总局菏泽市税务局党委委员、副局长耿继敏介绍。为使申报资料“走网路”更加通畅，线上线下衔接更为紧密，菏泽市税务部门创新实行“出口退税首尾责任制”，将企业端、税务端和银行端进行有效衔接，真正使退税流程环节“审得快、转得稳、扣得紧”，最大限度实现了信息化退税，极大地提升了办税效率。

上万吨水果顺利“漂洋过海”只是税收红利便利纳税人，助力市场主体高质量发展的一个缩影。

国家税务总局纳税服务司司长韩国荣表示，税务部门贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，实施“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”。自2月份启动以来，各级税务机关积极推动百条便民利民措施落地落细，目前已落实58%，有效解决了纳税人缴费人的痛点难点问题。精准推送税费优惠政策，实现40批次税费优惠政策直达快享，惠及纳税人缴费人4.2亿人次。

(责编：孙红丽、高雷)