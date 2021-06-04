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5月中国公路物流运价指数总体平稳 专家：未来或震荡回落

2021年06月04日08:27 | 来源：人民网
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人民网北京6月4日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，2021年5月份中国公路物流运价指数为100.2点，与上月基本持平，比去年同期增长1.7%。从各周指数看，第一、三、四周运价指数环比回升，第二周运价指数环比回落。

中国物流与采购联合会相关负责人表示，综合来看，我国经济运行态势良好，但国内原材料市场价格、企业成本等因素制约市场需求进一步扩张，传统的原材料行业需求持续走低，装备制造业、高技术产业和消费品行业物流需求则保持较好增长态势，在此基础下，运价指数总体保持平稳，与上月基本持平。

分车型指数看，各车型指数环比涨跌互现，同比保持小幅增长。以大宗商品及区域运输为主的整车指数为100.7点，比上月回落0.04%，比上年同期增长1.7%。零担指数中，零担轻货指数为98.1点，比上月回升0.11%，比上年同期增长1.4%；零担重货指数为100.6点，比上月回落0.01%，比上年同期增长1.7%。

从需求看，经济运行态势总体平稳，公路物流市场需求较前期继续小幅趋缓，PMI数据显示，5月份制造业PMI指数为51%，连续2个月回落，但仍位于51%以上。从供给看，运力供给较为充足，相较上月略有增加。

分区域看，华北、华中、长三角等五个区域运价指数有所回落，东北、西南等四个区域运价指数回升。

上述负责人表示，随着公路物流进入淡季调整期，同时部分地区受高温雨季极端天气影响，市场需求回升基础尚不牢固，宏观调控政策效果需逐步显现，预计公路物流需求总体或将延续平稳运行态势，运价指数可能呈现震荡回落走势。

(责编：孙红丽、高雷)

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