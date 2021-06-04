原标题：多项政策落地在即 助中小微企业融资再加力

中小微企业融资将迎来更大力度政策支持。近来，央行、银保监会等监管部门密集发声，加大中小微企业金融支持力度，多项政策措施正酝酿落地。《经济参考报》记者获悉，下一步，相关部门将出台提升银行中小微企业金融服务能力的政策文件，制定推进普惠金融高质量发展的实施意见，继续支持小微企业贷款增量扩面和结构优化。同时，普惠小微企业贷款延期还本付息政策适用范围将扩大，网店店主等个体经营者将纳入覆盖范围。

一段时间以来，金融政策持续加码，助力受疫情持续影响的行业企业恢复发展活力。央行最新数据显示，4月末包括企业、个体工商户和小微企业主在内的各类市场主体贷款余额118.4万亿元，同比增长13.6%；4月末普惠小微贷款余额16.8万亿元，同比增长32.5%，支持小微经营主体3627万户，同比增长28.9%；2020年至2021年4月末，全国银行业金融机构累计对10.2万亿元贷款本息实施了延期。

不过，业内人士指出，从中小微企业、个体工商户等市场主体的感受来看，融资难，特别是信用贷款难、首贷难的问题依然存在。近期原材料价格上涨并逐渐向中下游传导，给部分中小微企业带来成本压力，也需要引起关注。

记者获悉，下一步助力中小微企业发展的金融政策将再加码，多项政策措施正酝酿出台。6月1日，银保监会普惠金融部一级巡视员毛红军在新闻发布会上表示，近期银保监会正会同相关部门制定推进普惠金融高质量发展的实施意见，在“十四五”期间继续支持小微企业贷款增量扩面和结构优化。

人民银行金融市场司副司长朱兆文表示，下一步将长短结合、标本兼治地做好小微金融服务。短期内保持对小微企业的金融支持力度不减，进一步加大对个体工商户的支持力度，牵头出台深入开展商业银行中小微企业金融服务能力提升工程的政策措施，督促金融机构优化完善长期性、制度性的政策机制，并抓好落实。

值得注意的是，个体工商户及受到疫情持续影响的行业企业将获得精准支持。银保监会副主席梁涛表示，下一步，将延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策，并将政策适用范围扩大，覆盖包括货车司机、出租车司机、网店店主等个体经营者，鼓励银行对已延期的贷款通过正常续贷流程继续给予支持，确保政策平稳过渡。同时，围绕普惠型小微企业贷款“两增”目标，持续加大个体工商户贷款投放，增加信用贷款支持力度，不断拓展贷款覆盖面。

梁涛说，截止到今年4月末，个体工商户贷款余额5.4万亿元，同比增长27.8%，高于各项贷款增速15.8个百分点。今年前4个月，新发放的普惠型个体工商户贷款平均利率约6.2%，较去年的平均水平下降超过0.3个百分点，2020年初以来，累计下降已超过1.3个百分点，个体工商户融资负担在不断降低。

分行业来看，外贸、文旅、线下销售、住宿餐饮、交通运输等成为金融政策支持重点。中国银行普惠金融事业部总经理葛春尧表示，疫情发生以来，交通、文旅、餐饮、酒店、批发零售这些行业，以及进出口相关的企业受疫情影响比较大，而且目前影响还在持续。一方面，因为疫情防控的需要，这些行业的经营状态没有恢复到疫情前的水平，部分进出口企业因为海外疫情的影响，进口、出口订单减少，企业营业收入受到影响；另一方面，今年以来，企业面临人力、原材料等综合成本持续上涨的压力，支出增加、还款压力增大，新增资金的需求不强。

朱兆文介绍，今年以来，人民银行更加注重加强对受疫情持续影响重点行业企业的精准支持。4月末文体娱乐业、交通运输和仓储邮政业的贷款同比增速均超过10%，其他受疫情影响较大行业的贷款也在稳步增长，呈现良好态势。

“在受疫情影响企业金融服务方面，除了落实直达实体经济两项货币政策工具的相关政策外，我们还采取了降低企业的融资成本、开展产品创新提供中长期的信贷资金支持、加大线上贷款和信用贷款产品的创设与投放、加强供应链融资服务等措施，帮助企业共渡难关，帮助企业持续经营。”兴业银行普惠金融管理部总经理李泰顺说。 （记者汪子旭）

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