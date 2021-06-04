原标题：“智箭 火眼”人工智能挑战赛发掘前沿创新

6月1日，由火箭军装备部主办，火箭军研究院和航天科工四院十七所联合承办的火箭军“智箭 火眼”人工智能挑战赛决赛在京举办。

首届赛事以“智箭·火眼”为主题、以“探测识别”为抓手，通过科学设置“慧眼识珠”“明察秋毫”“珠联璧合”“按图索骥”“火眼金睛”等5个比赛科目，构建测试环境，采用基于内外场的多源数据集，开展人工智能算法性能比测，达到发掘前沿创新技术、遴选创新人才和团队、提高复杂环境图像检测识别技术水平的目的。

通过热身、初赛和成绩复核，32支优势团队晋级决赛。最终，经过决赛激烈角逐，电子科技大学“快眼小威”、某民营企业“智鑫安盾RY”、西北工业大学“3DV”、电子科技大学“diggers”4支团队力斩获冠军；某民营企业“鹰眼”、北京交通大学“交大视感”、国防科技大学“星融智视”、西北工业大学“452”等8支团队摘银；哈尔滨工业大学“兔兔冲呀”、航天科技一院“猎鹰GT”、大连理工大学“VLG”等12支团队夺铜。

据悉，本届赛事设置的奖金总额高达750万元，后续将以项目经费的形式提供给各获奖团队用于智能算法的深入研究。本次赛事得到来自北京、四川、陕西等25个省、自治区、直辖市的899支团队、1640个队次、3937名选手的支持与参与。（记者 马爱平 通讯员 唐永梅 罗哲）

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