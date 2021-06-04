赵文君

新华社北京6月3日电（记者赵文君）今年7月1日起，我国将在全国范围实施涉企经营许可事项全覆盖清单管理。市场监管总局副局长熊茂平3日在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，“证照分离”改革看似 “小切口”，却带来了政府职能转变的“大成效”，将降低市场准入门槛的便利送给企业，把事中事后监管的挑战留给政府。

国务院日前印发《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》，部署自2021年7月1日起，在全国范围内实施涉企经营许可事项全覆盖清单管理，对所有涉企经营许可事项按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等四种方式分类推进审批制度改革，同时在自贸试验区进一步加大改革试点力度。

国务院办公厅政府职能转变办公室、国务院审改办协调局负责人赵龙飞表示，以更大的力度实施照后减证和简化审批，将在外资外贸、农业、工程建设、制造业、交通物流、中介服务等行业和领域进一步简化优化审批，减轻企业负担。

赵龙飞介绍，“证照分离”改革以后，证与照的办理功能分离，服务和监管必须有效衔接。改革进一步梳理规范了企业经营范围的登记管理，对一般经营范围企业领照即可开展经营，对于经营范围内有需要办理许可类的事项，登记机关将在企业领照的时候明确告知，为企业办证提供指引。同时，及时将企业登记信息推送到行业主管部门，及时纳入监管。

熊茂平表示，“证照分离”改革以来，着力推进涉企审批减环节、减材料、减时限、减费用，让企业在公平、透明、便捷的环境中自主决策、创新发展。从试点情况看，一些高频经营事项，如公共场所卫生许可证核发、对外贸易经营者备案登记、建筑施工企业资质认定、食品生产经营许可、广告发布登记等合计办理量占五成以上，企业享受政策红利效果明显。

据统计，今年1至5月，全国自贸试验区新设企业13.58万户，同比增长60.52%，高出全国新设企业同期增长率30个百分点。

(责编：王震、吕骞)