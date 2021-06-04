近日，各电商平台“618”预售活动开启。年中大促让电商销售额节节攀升，物流行业也迎来了能否快速响应高峰期需求，为用户和商家提供高效物流服务的“年中大考”。

据介绍，作为供应链管理解决方案及场景物流服务提供商，针对此次“618”活动，日日顺推出了“场景服务，按需定制”“进村入户，无处不达”“按约送装，超时免单”“送装同步，一次就好”“零货损，坏了就赔”“专业服务，品牌保障”等六大承诺。日日顺将遍布全国的物流服务网络和场景服务师作为触点，以六大承诺提升服务价值，为用户提供全链路的优质体验。

在“618”促销活动的吸引下，家具、家用电器等大件商品的消费量都会有所提升。日日顺将“618”的线上购物体验延伸到线下，推出跨行业、跨领域的社区场景服务中心，将健身场景、出行场景、卫浴场景、厨房场景等直接“搬到”用户家门口，让用户身处社区便可定制个性化的场景物流解决方案。

截至目前，日日顺连接了包括超过916座仓库、超过10万辆运输车辆以及超过6000个服务网点在内的基础设施及服务资源，区配运输的区县覆盖率可达99%，构建了覆盖全国、送装同步、到村入户的稀缺物流服务网络。

此外，针对“618”期间订单量短期暴增带来的发货、订单管理、物流跟踪等环节的诸多压力，日日顺落脚于供应链管理解决方案，实现了对商家和用户的双向赋能。在物流设施全面智慧升级的基础上，日日顺将数字化和信息化贯穿于供应链服务的核心业务环节，应用包括订单优化管理、仓储管理、运力调度、智能路由规划以及智能装备在内的，超过20项核心技术及自主研发的信息系统，并依托全流程、全渠道、全网定制SCM方案能力及送、装、修、服一站式定制物流方案能力，为商家提供基于用户优质体验的智慧物流解决方案。

在“618”期间，商品包装所带来的成本及环保问题也是需要考量的重要问题。对此，日日顺依托可以循环使用3至4年，且内置智能装置可以对运送物品实现数字化智能监控的绿色循环包装箱，既能在安全运输的前提下降低企业全链路的物流成本，又能缓解“618”期间包装材料对环境造成的压力，为企业和用户提供了符合“碳中和”目标的绿色物流解决方案。

“618”期间订单量剧增，能否以最快的速度实现产品安全配送是对企业基本功的考验。而日日顺以科技实力打造的仓储资源、运力资源以及服务网点等物流基础设施，成为备战“618”的坚实基础。

日日顺已在全国布局了即墨仓、杭州仓、佛山仓、南昌仓、胶州仓、黄岛仓为代表的智慧仓群。以即墨智能无人仓为例，可以24小时不间断无灯作业。智能无人仓应用关节机器人、自动立体库堆垛机、全景五面扫、AGV激光导引车、龙门拣选机器人、数字孪生技术等业内领先的智能设备和技术，以仓储、运输、配送等各作业环节的智能高效运行，来保证订单高峰期的物流效率。

(责编：李源、董童)