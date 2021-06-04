人民网北京6月4日电 （赵竹青）6月3日，商务部召开例行新闻发布会，新闻发言人高峰介绍了今年前4月我国服务贸易进出口情况。数据显示，我国的服务贸易逆差进一步下降。

高峰介绍，今年1至4月，我国服务贸易进出口总值15644.5亿元人民币，同比增长3.3%；其中服务出口7462.1亿元，增长23.2%，进口8182.4亿元，下降10%。服务出口增幅大于进口33.2个百分点，带动服务贸易逆差下降76.3%至720.4亿元，同比减少2313.2亿元。与2019年同期相比，服务进出口下降10.3%，两年平均下降5.3%，其中出口增长20.5%，两年平均增长9.8%；进口下降27.3%，两年平均下降14.7%。

“旅行服务进出口继续下降。”高峰表示，当前，新冠肺炎疫情对旅行服务进出口的影响仍在持续。前4个月，我国旅行服务进出口2481.9亿元，下降41.3%，其中出口下降41.2%，进口下降41.3%。若剔除旅行服务，今年1至4月，我国服务进出口增长20.6%，其中出口增长27.9%，进口增长12.7%。

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