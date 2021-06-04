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我国对“一带一路”沿线国家投资持续增长

2021年06月04日08:49 | 来源：人民网
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人民网北京6月4日电 （赵竹青）商务部官网3日公布了2021年1至4月我对“一带一路”沿线国家投资合作情况。数据显示，我国对“一带一路”沿线国家投资持续增长，同时，对外承包工程项目也呈现增长趋势。

商务部公布的数据显示，2021年1至4月，我国企业在“一带一路”沿线对54个国家非金融类直接投资387亿元人民币，同比增长5.7%（折合59.6亿美元，同比增长14%），占同期总额的17.4%，较上年上升1.8个百分点，主要投向新加坡、印度尼西亚、越南、马来西亚、老挝、阿拉伯联合酋长国、哈萨克斯坦、巴基斯坦、柬埔寨和孟加拉国等国家。

对外承包工程方面，我国企业在“一带一路”沿线的59个国家新签对外承包工程项目合同1465份，新签合同额2698.9亿元人民币，同比增长16.1%（折合415.6亿美元，同比增长25.2%），占同期我国对外承包工程新签合同额的58.2%；完成营业额1523.5亿元人民币，同比增长4.7%（折合234.6亿美元，同比增长12.9%），占同期总额的55.1%。

(责编：赵竹青、吕骞)

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