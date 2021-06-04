人民网北京6月4日电 （黄盛）“用创新之精神、坚韧之品质完成挂帅任务！”

随着青年员工代表当场签下“军令状”，中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）13个揭榜挂帅团队从中国华电党组书记、董事长温枢刚手里接过“揭榜挂帅”帅旗，开始了新一轮的科技攻关和产业创新工作。

这13个揭榜团队由中国华电系统内企业牵头，联合高校院所等创新主体组成，意在加快构建龙头企业牵头的创新联合体，推动集团公司加快打造原创技术策源地和现代产业链链长。

不仅中国华电，近年来，随着国企改革三年行动的推进，越来越多的央企在进行科技创新体制机制改革过程中，推行“揭榜挂帅”机制和“军令状”制度，改进选拔方式，加速经营管理人才选拔任用的工作创新，探索建立组织配置与市场化配置相结合的人才选用新机制。

国务院国资委党委书记、主任郝鹏此前在国务院新闻办举行的新闻发布会上表示，国有企业深化“科改示范行动”，将更多国有资本经营预算用于支持关键核心技术攻关，积极推行科研项目“揭榜挂帅”、项目经费包干制等新型管理模式，营造良好的创新环境。

国务院国资委表示，将按照国企改革三年行动的目标，深化人事、劳动、分配三项制度改革，进一步推动国有企业真正实现“管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减”，切实形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的工作机制。

中国华电党组成员、副总经理王宏志在接受人民网采访时表示，要建立完善“揭榜挂帅”机制，形成行之有效的激励、放权、容错机制和客观、高效的监督考核机制，以解决实际问题成效为衡量标准，让创新链与产业链精准对接。

(责编：孙红丽、吕骞)