人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

今年已开展5次长江流域同步执法行动 “十年禁渔”开局平稳

2021年06月04日10:07 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月4日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，今年以来，农业农村部、公安部会同有关部门多次进行专题部署，组织开展5次流域性同步执法行动，“十年禁渔”开局总体平稳。

3日，农业农村部会同公安部联合召开长江流域非法捕捞专项整治行动视频推进会，并通报了五一期间涉渔问题暗访有关情况。

会议指出，“禁渔”是今年三农工作的重点任务之一，是“十四五”时期全国农业农村工作的六个“关键词”之一。今年以来，农业农村部、公安部会同有关部门多次进行专题部署，已组织开展5次流域性同步执法行动，沿江各地密集行动重拳出击，切实做到“四清四无”（即无捕捞渔船、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产，实现清船、清网、清江、清湖），“十年禁渔”开局总体平稳。

中国科学院水生生物研究所王利民在接受媒体采访时表示：“现在有些江段的鱼类明显增加，以长江生态系统的‘指示物种’-江豚为例，它指示着长江生态系统的健康与否。江豚近几年数量稳定，正是整个社会保护意识提高的体现。”

会议强调，针对出现的“捕、运、销”地下产业链，以及“三无”船舶、乡镇自用船、大马力快艇非法涉渔和生产性垂钓等新情况，相关部门要在组织部署、深度打击、水域防控、协作配合、宣传发动等方面再下苦功硬功，打牢长江“十年禁渔”工作基础。在区域警务合作方面，始终保持对非法捕捞犯罪的高压态势，压实地方主体责任，坚决打赢长江“十年禁渔”持久战。

(责编：孙红丽、吕骞)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部