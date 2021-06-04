人民网北京6月4日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，今年以来，农业农村部、公安部会同有关部门多次进行专题部署，组织开展5次流域性同步执法行动，“十年禁渔”开局总体平稳。

3日，农业农村部会同公安部联合召开长江流域非法捕捞专项整治行动视频推进会，并通报了五一期间涉渔问题暗访有关情况。

会议指出，“禁渔”是今年三农工作的重点任务之一，是“十四五”时期全国农业农村工作的六个“关键词”之一。今年以来，农业农村部、公安部会同有关部门多次进行专题部署，已组织开展5次流域性同步执法行动，沿江各地密集行动重拳出击，切实做到“四清四无”（即无捕捞渔船、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产，实现清船、清网、清江、清湖），“十年禁渔”开局总体平稳。

中国科学院水生生物研究所王利民在接受媒体采访时表示：“现在有些江段的鱼类明显增加，以长江生态系统的‘指示物种’-江豚为例，它指示着长江生态系统的健康与否。江豚近几年数量稳定，正是整个社会保护意识提高的体现。”

会议强调，针对出现的“捕、运、销”地下产业链，以及“三无”船舶、乡镇自用船、大马力快艇非法涉渔和生产性垂钓等新情况，相关部门要在组织部署、深度打击、水域防控、协作配合、宣传发动等方面再下苦功硬功，打牢长江“十年禁渔”工作基础。在区域警务合作方面，始终保持对非法捕捞犯罪的高压态势，压实地方主体责任，坚决打赢长江“十年禁渔”持久战。

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