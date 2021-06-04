人民网北京6月4日电 （记者杜燕飞）“化工物流是一个环环紧扣、深度协同的产业链条，只有构建覆盖全产业链的数字化生态圈，才能改变化工传统物流模式，消除种种弊端。为此，中化能源科技有限公司（以下简称‘中化能源科技’）打造了壹化物流平台。”日前，中化能源科技总经理李波在壹化物流平台上线仪式上表示，希望通过平台赋能更多合作伙伴，共同推动化工物流行业迈向数字化新时代，共享数字化经济浪潮给石化行业带来的新机遇。

作为国民经济支柱和基础产业，我国石化产业一直保持着蓬勃发展的势头。统计数据显示，“十四五”期间，一批大型炼化一体化项目将投产，预计未来3年，国内将新增炼油能力1.1亿吨，化工品沿海规划新增扩建项目为4554万吨。但物流成本高、效率低、资源错配、管理体系不完善、服务不配套以及安全等问题依然是石化物流行业健康发展的制约因素。

对此，中国物流与采购联合会危化品物流分会副秘书长蔡执阳表示，石化物流行业正迎来重要的发展窗口期，打造数字化供应链物流体系，通过大数据等新技术的应用与赋能，构建公开透明、绿色安全、智能高效、多式联运的数字化物流平台是行业发展的大势所趋。

“壹化物流平台是中化能源依托工业互联网、大数据、物联网、云计算、人工智能搭建的数字化石化物流平台，旨在运用新一代信息技术创新石化物流模式，重塑产业价值链，为石化行业提高物流效率、降低运输成本、优化资源配置、提供全流程一体化的数字化创新解决方案。”李波表示，该平台打破了货主与船运公司之间的信息壁垒，实现了供需信息的公开透明与资源的高效优化匹配，通过深度挖掘运力市场潜力，降低空载率，为货主降低成本，为船东增加收益。

据介绍，截至今年5月底，壹化物流平台已完成线上择船700余场，累计线上物流配送成交量近400万吨，业务领域覆盖汽柴油、航煤、轻质燃料油、有机热载体及其他化工品20余种，共上线水运服务商255家、船舶617艘、运力达332万载重吨。

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