人民网北京6月4日电 （记者杜燕飞）今年是推动国企改革三年行动的攻坚之年、关键之年。日前，中国石化催化剂有限公司（以下简称“催化剂公司”）举行管理人员任期制与契约化签约仪式，进一步激发活力效率，推动企业高质量发展。

据介绍，继去年年底与公司经理层成员签约之后，本次分别与100个中层、340余个基层管理岗位人员签订了岗位聘任协议和绩效考核责任书。本次任期制和契约化工作采取三级签约的方式，对管理人员的职责范围、绩效目标、考核方式、薪酬兑现、退出机制等进行了契约化的约定。

催化剂公司董事长、党委书记陈遵江表示，此次任期制与契约化签约实现了各类岗位和人员“全覆盖”，440余名管理人员“人人头上有指标，人人肩上扛责任”，通过契约管理，明确了岗位的权责界限，亮出了业绩的标尺红线，做到“能否坐得住，协议说了算”。同时，公司采取逐级签约的方式，实现了指标层层分解、压力层层传递、绩效层层考核，树起了一级干给一级看，一级带着一级干的鲜明导向。

实行经理层成员任期制和契约化管理是“科改示范企业”的必选动作。据陈遵江介绍，自2020年4月入选“科改示范企业”名单以来，催化剂公司将该项工作作为市场化选人用人机制建设的“牛鼻子”，制定印发了《中国石化催化剂有限公司管理人员任期制和契约化管理工作方案》，并按照方案顺利完成全体管理人员签约。

业内人士认为，在推行经理层成员任期制和契约化管理过程中，要体现薪酬兑现的强激励、硬约束，坚持业绩导向，强化精准考核有效激励，实现经理层成员职务“能上能下”。

此前，国有企业经理层成员任期制和契约化管理专题推进会表示，各央企和地方国资委要采取措施保证今年底完成各级子企业推行任期制和契约化管理工作的户数占比超过70%的任务目标，倒排工作进度，确保2022年6月前基本完成。

(责编：孙红丽、吕骞)