人民网北京6月4日电 （记者李栋）近日，财政部、农业农村部联合印发通知，对2021年中央财政支持粮食生产的一揽子政策进行全面部署，统筹加大对粮食生产的支持力度。

据介绍，此次明确的支持粮食生产的一揽子政策主要包括：加强高标准农田建设，在全国建设高标准农田1亿亩；强化黑土地保护利用，其中在东北地区实施黑土地保护性耕作7000万亩；组织实施耕地轮作休耕面积4000万亩以上。提升粮食生产机械化水平，将粮食生产薄弱环节、丘陵山区特色农业生产急需的机具以及高端、复式、智能农机产品的补贴比例提高至35%，将粮食烘干成套设施装备等纳入农机新产品补贴范围。

具体来看，此次明确的一揽子政策主要包括五方面：一是落实藏粮于地，夯实粮食生产能力。加强高标准农田建设，在全国建设高标准农田1亿亩；强化黑土地保护利用，其中在东北地区实施黑土地保护性耕作7000万亩；组织实施耕地轮作休耕面积4000万亩以上。

二是落实藏粮于技，提高粮食生产效率。加快推进第三次全国农作物种质资源普查收集，推动种业产业链现代化；开展重点作物绿色高质高效行动，因地制宜推广旱作节水农业技术；大力推广农业生产社会化服务，重点满足小农户在粮棉油糖等重要农产品规模化生产中的关键领域和薄弱环节的专业化服务需求；充分发挥基层农技推广作用，支持农民合作社、家庭农场、科技服务企业等作为科技示范主体开展稳粮增产和关键技术、优良品种示范推广。

三是稳定种粮补贴，保障种粮合理收益。提升粮食生产机械化水平，将粮食生产薄弱环节、丘陵山区特色农业生产急需的机具以及高端、复式、智能农机产品的补贴比例提高至35%，将粮食烘干成套设施装备等纳入农机新产品补贴范围；稳定实施耕地地力保护补贴和种粮其他相关补贴，保障农民种粮合理收益。

四是优化粮食产业结构，延伸粮食产业链条。支持粮食主产省新创建5个粮食国家现代农业产业园和5个粮食产业集群。

五是防范粮食安全风险，保障粮食稳产增产。支持各地及时做好农业生产救灾及灾后恢复生产各项工作；继续开展粮食生产金融保险服务；健全产粮大县支持政策体系。

通知要求，充分认识抓好粮食生产的极端重要性，按照粮食安全党政同责的要求，坚持稳面积、稳产量；加强组织协调，加快资金拨付进度，确保种粮农民收益，切实推进相关政策落实落细。

(责编：孙红丽、高雷)