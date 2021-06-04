人民网成都6月4日电 （记者李彤）6月3日，第九届中国网络视听大会在成都召开。中宣部副部长，国家广播电视总局局长、党组书记聂辰席出席大会开幕式并发表主旨演讲。

中宣部副部长，国家广播电视总局局长、党组书记聂辰席出席大会开幕式并发表主旨演讲。主办方供图

聂辰席指出，本届大会是在全党全国隆重庆祝中国共产党成立100周年、深入开展党史学习教育的浓厚氛围下召开的。从事网络视听工作，推进网络视听行业发展，要按照习近平总书记指示精神，深入学习党史，学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，锐意进取开辟新局，砥砺奋进走好新时代的长征路。

聂辰席强调，网络视听行业要牢记初心使命、传承红色基因，推动网络视听奋进新征程、实现新跨越, 以实际行动全力做好庆祝中国共产党成立100周年各项工作。一是回望百年党史，增强历史自觉，始终锚定网络视听发展的方向定位。必须始终胸怀“两个大局”，心系“国之大者”；坚持正能量是总要求，牢牢把握正确政治方向、舆论导向和价值取向；坚持以人民为中心，始终扎根人民、服务人民；坚持守正创新，不断增强网络视听行业发展动能。二是把握重大节点，凝聚奋进力量，用心用情用功做好庆祝建党百年和党史学习教育主题宣传工作。要聚焦“党的盛典、人民的节日”主题主线，以丰富多彩的宣传活动为载体，突出重点、打造亮点，形成梯次推进、疏密有致的宣传态势；要聚焦重点作品，强化精品意识，发扬工匠精神，不断提升作品的思想高度和艺术水准，高标准把好主题作品质量关；要聚焦青少年需求，持续强化时代元素，运用鲜活生动的视听形式，有效调动广大网民特别是青少年参与的积极性。三是勇担历史使命，锐意开拓进取，坚定不移推动网络视听行业实现高质量发展。要在壮大主流思想舆论上下功夫，在加强精品内容创作上下功夫，在助力经济社会发展上下功夫，在营造清朗网络空间上下功夫，立足新发展阶段，坚定文化自信，立高远之志、担时代之责，推进行业不断优化升级。

中共四川省委副书记、四川省人民政府省长黄强出席会议。主办方供图

中共四川省委副书记、四川省人民政府省长黄强，国家广播电视总局副局长、党组成员高建民，中共成都市委副书记、成都市人民政府市长王凤朝出席会议。

6月3日，第九届中国网络视听大会在成都召开。主办方供图

本届大会由国家广播电视总局和四川省人民政府共同主办，中央网信办指导，中国网络视听节目服务协会和成都市人民政府承办。大会期间共举办网络视听业庆祝中国共产党成立100周年宣传活动，网络视听业庆祝中国共产党成立100周年工作展、高新视听技术与产品展等主题展览，以及40余场论坛、发布会、公益直播等活动。本届大会的内容设计有多项创新，如首次设立短视频直播日、首次举办网络视听国际传播峰会、首次设立高新视听技术体验展、首次举办面向市民的市集活动等。大会还举行了首届“高校网络影视剧IP精品征集推介活动”发布仪式。

(责编：孙红丽、高雷)