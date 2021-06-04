人民网北京6月4日电 （记者王震）“碳中和是保护地球家园的全球共识，数字科技应该成为中国迈向碳中和的引领者。”

“数字经济战略与实现碳达峰、碳中和目标相得益彰，数字技术本身就致力于提高效率。”

“数字基础设施节能减排空间大。”

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6月3日，在由数字经济投融资联盟主办、中国互联网投资基金承办的“碳中和下的数字经济投资机会”主题论坛上，来自政府部门、学界、产业界和投资界的专家和企业家，围绕科技趋势下的节能与赋能、碳中和下的数字经济投资机会等主题进行了广泛深入的研讨。

与会者表示，碳达峰、碳中和将带动新的技术进步，引领新的发展方式，催生新的投资机会，带来深入而广泛的经济社会变革。实现“双碳”目标离不开数字化，要协同推动数字化和绿色化，充分发挥科技创新的支撑作用和金融资本的赋能作用，推动我国经济转型升级和可持续发展。

“在碳中和的大趋势下，能源低碳转型是大势所趋，不论是国家、地区、城市还是企业，在能源转型面前，只有直面挑战，才会赢得未来。”国家应对气候变化战略研究和国际合作中心研究员李俊峰认为，碳中和是我国能源转型的重要机遇，其路径也应从如何解决能源偏煤、结构偏重和效率偏低等问题上入手。

中国互联网投资基金管理有限公司董事长吴海表示，气候变化日益给人类生存和发展带来严峻挑战，碳中和是保护地球家园的全球共识。他认为，在交通物流、新能源汽车发展、智慧城市建设等方面，通过数字化赋能，能够提高效率、节约资源，实现降低能耗。同时，国家大力鼓励发展“绿色金融”，以更低成本的资金提供来鼓励企业选择使用低碳技术，在这个过程中，可以充分利用物联网、区块链、大数据等数字技术，帮助金融机构准确锁定真正的“绿色”企业，提高金融支持效果。

中金公司研究部执行总经理彭虎认为，数字科技将在C端助力城市生活提效减排。智慧城市融合城市管理和数字技术，通过数据管理优化城市运行，为居民带来的便捷与高效的同时，实现碳排放的减少。另一方面，数字科技也将助力B端工业生产提效减排。在工业互联网赋能下，企业生产力和工作效率得到提升，同时让能源使用和碳排放有效减少，实现节能增效。

值得注意的是，当前，网络、计算、数据等基础设施都成为能耗大户。据有关专家预测，2020年数据中心的用电量在全球用电量中的占比达到2%。中国信通院云大所数据中心副主任王月表示，我国科技企业能源数据信息披露仍需继续完善。当前披露数据的年份跨度、颗粒度仍较国际水平有一定差距，仍有将近一半部分企业能源信息披露落后，未披露用电量和温室气体排放信息。

“在布局低碳数据中心发展方面，国际互联网巨头已经走在前列。目前部分国内企业也陆续开始设立和公布碳中和目标，并规划减排路线。”王月认为，可通过提高数据中心效率降低PUE（电源使用效率）、市场化采购可再生能源、投资建设分布式和大型集中式项目、购买绿色电力证书等路径实现数据中心行业碳中和。

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