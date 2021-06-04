《2021中国白领女性健康膳食白皮书》在京发布。受访者供图

人民网北京6月4日电 （记者李彤）“受益于中国市场的消费增长，佳沛进入中国20年来获得了快速发展。”“目前，佳沛在中国市场占全球业务的比重达到25%。”近期，佳沛集团大中华区总经理蒋时杰接受采访时表示，佳沛积极发挥在产业链上的作用，向外输出产业化经验和技术标准，与生态系统伙伴共同发展，助力健康中国建设。

蒋时杰介绍说：“目前，全球卖出4颗奇异果，就有1颗被中国市场所消费。这一方面体现了中国的消费大市场，也显示出了中国消费者对精品水果的关注在提升。”

由于奇异果的种植受到季节影响，目前佳沛还不能保障连续12个月、覆盖全年的产品供应。对此，蒋时杰表示，公司正在布局将中国作为供应链的生产基地，对相关地域进行了考察，并已经体现在了未来10年的发展计划中。佳沛希望与生态系统里的供应商伙伴共同发展，向外输出工业化标准的农业产品。近年来，中国的脱贫攻坚事业培育了大量的农特产品产业，佳沛希望在脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接中，贡献自身的产业化经验与技术标准。

谈及在中国市场的发展机遇，他说，目前在中国城市里奇异果的消费渗透率不足20%，市场空间和下沉市场还很大。特别是随着消费者消费理念的提升、零售渠道的多样化、资本在产业上游的持续布局，这些都给中国市场带来了发展机遇。

“佳沛70%的消费者是女性，我们希望进一步关注女性健康，助力健康中国建设。” 蒋时杰表示，近期佳沛与中国营养学会女性营养健康工作组共同发布了《2021中国白领女性健康膳食白皮书》（以下简称《白皮书》），围绕城市与乡村、东中西地区、不同年龄段等维度，对中国18-49岁的女性，从膳食结构、营养素摄入、生理状况及饮食结构等方面进行了分析。

《白皮书》显示，与过去十年相比，我国女性的膳食营养与健康状况有了较大改善，表现在膳食能量与三大宏量营养素充足。食物种类日益多样化，优质蛋白质摄入比例逐渐增加，女性的贫血患病率明显下降。但我国女性，特别是城市女性的烹调油和盐的摄入量高于膳食指南的推荐值，超重率和肥胖率明显提高。膳食中大豆、奶及鱼虾类食物摄入量不足等现象依然存在，需要全社会加以关注。

蒋时杰表示：“我们希望通过《白皮书》来倡导全社会共同关爱女性营养健康，佳沛将积极践行对中国市场的长期承诺。”

(责编：王仁宏、吕骞)