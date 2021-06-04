人民网北京6月4日电 （记者车柯蒙）今年以来，按照党中央、国务院关于进一步深化税收征管改革的相关要求，税务部门结合党史学习教育，在“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”中，推出包括群众诉求快响应在内的10大类30项100条便民利民惠民具体措施，更好服务广大纳税人缴费人。其中，推出税费服务产品体验师举措，便是“群众诉求快响应”的重要内容之一。

在税务总局统一部署下，各级税务机关邀请和招募市场主体、社会热心人士等担任税费服务产品体验师，体验改革成果，提出意见建议。据不完全统计，截至今年5月底，全国各地税务部门累计招募体验师近2万名。

各地税务部门积极组织税费服务产品体验师开展体验，做好反馈，既对高频事项进行操作体验，又选择特定办税服务开展集中测评，广泛收集体验师的意见，为构建和谐征纳关系搭建沟通桥梁。

体验是为了检验、发现问题，更要解决问题。各地税务部门根据体验师发现的问题，形成问题台账，推出整改措施，让纳税服务在不断升级中得到进一步优化。

面对体验师提出的个税汇算申报审核时间长、办税慢的问题，南京江宁经济技术开发区税务局率先研发、运用RPA（机器人流程自动化）业务技术，将单户数据测算审核时间由原先的8分钟缩短到1分钟，实现了从人工审核向智能审核的转变。

南宁市兴宁区税务局根据体验师提出的税务、残联、社保、医保等部门数据共享，减轻弱势群体办税缴费负担的建议，加强与其他部门间数据共享传递和筛查比对去重，制发缴费信息清册并交由相关部门落实补助发放工作，有效消除缴费人到办税服务厅打印纸质凭证的奔波之苦。

税务部门通过开展税费服务产品体验师活动，以一个个关乎“用户体验”的小切口，推动纳税服务“大提升”、营商环境“大变革”，彰显的是税务部门刀刃向内促改革的勇气和为民办实事的初心。税务总局发布的数据显示，在2月需求调查的基础上，各地税务部门持续开展问计问需活动，通过座谈、走访等方式向27万余户纳税人缴费人征集意见建议，帮助解决2.1万余个实际问题。

“纳税服务工作永远没有100分，只有接近100分，有幸成为体验师，就要为向100分靠近而更加努力。”全球企业税务高管协会亚太事务主管吴东明表示。他期待税务部门继续坚持从国际化视角创新税务管理方式，在实现税收治理能力和治理体系现代化的道路上加速奔跑。

作为上海市税务部门税费服务产品体验师项目特邀观察团成员之一，华东政法大学经济法学院教授、中国财税法学研究会副会长陈少英表示，税务部门将“我为群众办实事”与“便民办税春风行动”有机结合，以“纳税人深度参与、积极献策，税务人虚心听取、完善提升”为目标，推出税费服务产品体验师举措，是对“以纳税人为中心”理念的巩固、深化、发展和创新，有利于推动纳税服务朝着更贴近纳税人缴费人需求、更顺应企业关切的方向不断优化升级，对持续增进征纳关系和谐、优化税收营商环境将起到极强的促进作用。

国家税务总局纳税服务司司长韩国荣表示，下一步，税务部门将全面贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》要求，大力推行优质高效智能税费服务，加快建设“线下服务无死角、线上服务不打烊、定制服务广覆盖”的税费服务新体系。结合“我为群众办实事”实践活动，重点紧盯“便民办税春风行动”措施落地和机制保障，在落实好百条措施的基础上，再适时推出新的便民办税缴费措施，把学党史、悟思想、办实事、开新局贯穿始终，推动“便民办税春风行动”走深走实。

(责编：王仁宏、高雷)