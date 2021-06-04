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中国质量认证中心为12家报纸印刷企业颁发绿色印刷认证证书

2021年06月04日16:57 | 来源：人民网
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6月3日，中国质量认证中心与中国报业协会联合主办的绿色印刷获证单位授牌大会在北京顺利召开。与会领导为人民日报印刷厂、经济日报印刷厂、工人日报社印刷厂等12家报纸印刷企业颁发了绿色印刷环保认证证书。

在主题发言中，中国质量认证中心主任谢肇煦表示，报业绿色印刷项目的顺利开展，既填补了我国印刷行业在报纸类印刷品领域的空白，也对我国报纸印刷行业“碳达峰、碳中和”工作的推进有重要意义。中国质量认证中心非常愿意与各位携手前行、共同努力，通过“双碳”路径实施方案的制定、可持续发展能力的加强，助力行业实现“碳达峰、碳中和”的宏伟目标。

“碳达峰、碳中和”涉及各个行业、各个领域，需要全社会的共同努力。报纸印刷行业，也需要积极响应号召，不断提升绿色、低碳技术和工艺水平，多路径赋能降污减排和绿色低碳发展，推进产业绿色升级。

据了解，中国质量认证中心多年来深耕于各行各业，自2009年在国内开展气候变化业务以来，该中心已具备了清洁发展机制项目核查、气候债券核查、自愿碳减排标准核查、气候多样性标准核查、可持续发展影响标准核查、中国自愿温室气体减排机制项目核查、北京碳排放核查、低碳产品认证等多项资质。未来，该中心将充分利用自身资源和技术优势，深入推进绿色印刷、节能低碳工作，助力报纸印刷行业早日实现“碳达峰、碳中和”。

(责编：董童、李源)

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