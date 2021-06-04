人民网记者 孙博洋

“10年前，这里贫困户的年收入也就1000多元，家里所有的财产就是一间土房、一口锅和一床被子。”云南省泸水市老窝镇老窝村党总支书记左雪锋说道。

作为村里的带头人，左雪峰决心带领村民们改变贫穷的状态，通过发展核桃、蔬菜种植来致富，但由于当地交通不便，又缺乏农业技术支持，虽然努力，始终没有太大进展。

2019年，云南省农科院热带亚热带经济作物研究所党委书记李进学来到老窝镇开展脱贫攻坚帮扶工作。他的到来，让左雪峰和村民们了解到，农业要发展，农民要富裕，乡村要振兴，科学技术不能少。

“老窝村的气候、地理环境非常适合种植柑橘，但不换品种，不改进种植管理技术，农民们再怎么努力也种不出好的果子。”李进学说。

2019年7月，在李进学的牵线和协调下，新电商平台拼多多参与到老窝村的扶贫和农业发展之中，除了带来资金支持和农货上行通路之外，更重要的是帮助老窝村引入智能滴灌系统，并与云南省农科院热经所、中国工程院院士赵春江团队合作，打造了天空地一体化精准农情测控系统。

现在老窝村的果园里，植保无人机穿梭在果树之间，通过农情系统数据对果树实施精准施药，水肥一体化灌溉系统将果树所需的水、肥，精准送到每棵树下。村民们只需要一部手机就可轻松完成果园管理工作，大山中的果园变成了现代农业、数字农业的试验田。

农业科技大有可为 跨界农业成为新风口

2020年我国实现了决战脱贫攻坚的决定性胜利，这是举世瞩目的伟大成就。但是，脱贫并不是终点，而是另一场伟大变革的起点。今年是“十四五”的开局之年，全面推进乡村振兴也是“十四五”期间的重要任务之一。

俗话说“无农不稳，无工不富”，乡村振兴的实现需要与工业化相结合的现代化农业来支撑。而从老窝村的变化可以看出，高产、优质、高效的现代农业发展离不开科学技术的下沉。

据了解，近年来，除了专业农技公司，华为、拼多多、大疆、恒大、碧桂园在内越来越多的企业，包括互联网科技巨头扎堆进入农业科技领域，大数据、5G、人工智能、机器人、无人机等高科技也成为了发展现代农业的生力军。

相比欧美发达国家而言，中国数字农业还处于初级阶段，从事农业生产的高科技人才非常缺乏。国内的数字农业示范性项目，在智能决策的模型和算法上，特别是在质量、成本和效益的平衡上，尚未形成可以大面积推广的技术和应用模式。因此，在联合国粮农组织的指导下，拼多多和中国农业大学联合发起了首届多多农研科技大赛。

大赛的目的就是利用人工智能提供种植决策并在“人机对弈”过程中，将新一代人工智能技术、专家经验、作物模型相结合，探索并构建能满足实际生产需要的农事生产决策模型，为中国设施农业智慧化，提供一种能“落地”应用的智慧种植解决方案。也就是说，是一次“AI种地”的科学探索。

大赛的结果令人振奋。AI组与传统农人组相比，从产量、质量指标以及投入产出比都取得了胜利。这意味着，“AI种地”在不久的将来可以成为现实。

“我们希望拼多多能成为重要的推动者和赋能者，为世界带来有意义的变化。”拼多多董事长兼CEO陈磊在2021一季报电话会上如是说。

而在近日举行的中国国际大数据产业博览会上，华为也展示了其在农业科技方面的作为。华为副总裁马海旭表示，华为公司基于感知、联接、数据、智能四个方面的技术沉淀，与全球的数字化农业生态伙伴深度合作，在乡村振兴领域开展了一系列实践。

通过对遥感、红外、温湿等多维度数据的分析与建模，使茶田的肥药用量、病虫害发病率等显著下降的“智慧茶园”；通过AI摄像头，智能识别并记录桑叶、药粉的播撒量和频次，实现精准养蚕的“数字化养蚕方案”；基于智能摄像机、云计算、物联网、大数据等ICT技术提出的“生产智能化、经营数字化、服务在线化、管理科学化”的四化养猪新模式，华为在农业科技领域四面出击。

而无人机企业大疆，已经深耕农业植保领域多年，推出了多款专业用于农业植保的无人机系统，并成立了专注农业植保领域的大疆农业。在数字农业领域，大疆无人机搭配多光谱数据采集，生成农田处方图，可以判断作物长势、监控作物健康状况，进一步精细化开展追肥、施药，让农田管理更加精准。

搭建大平台让更多农户借上科技的东风

疫情发生以来，线上产业迅猛成长，消费者消费习惯再一次被改变，对于生鲜农产品的购买成爆发式增长。而这也更加坚定了拼多多始终把农业放在战略重心的决心。

中国农业生产结构的现状决定了农户在整个产业链中仍处于弱势的地位，很难获得农产品的定价权。电商平台销售农产品实际上为农户直达农产品用户提供了一个新的渠道，让农户有机会为自己的产品定价。

而近年来，电商+农业的模式已经相对成熟，去年兴起的直播带货销售农产品，已经为农产品从田地走向餐桌的重要模式。拼多多、京东等电商平台，在农产品销售环节已经取得了不错的成果。

拼多多数据显示，平台销售超过10万单的农副产品达到2645款，同比增156%。

“我们将继续帮助农户更好地在我们平台做生意，将继续培训他们借助拼多多平台的全套工具来提高销售量，并更好的了解消费终端需求，我们已经直接带动 10万名‘新农人’返乡创业，并已承诺在5年内再培训10万名‘新农人’。”陈磊认为，只有当农户赚得更多时，他们才能投资于绿色农业。

而作为农产品线上销售的平台，与为数众多的农户深入连接，成为拼多多发力农业科技领域为农业赋能的优势之一。据拼多多今年一季报显示，拼多多已经实现直连全国1600万的农户。

5月21日，由拼多多支持的“第一届中国农业机器人创新大赛”揭晓了赛果。在预赛阶段就有超过100所国内顶尖的农业大学、科研院所以及科技企业先后提报了195个农业机器人项目。

大赛结束后，联合主办方还与参赛者沟通，探索将前沿技术应用带到中国农业产区的田间地头，为更多小农经营生产主体提供高性价比的数字农业解决方案。

对于为何会支持这样一个把机器人技术运用到农业的赛事，拼多多副总裁侯凯笛认为，拼多多不仅仅是一个电商平台，也是聚焦农业科技的平台，我们想做的不仅仅是帮农民“卖得好”，更希望通过聚焦数字农业，解决农民“种得好”的需求。

陈磊认为，技术本身不重要，重要的是技术能够落地去改变什么，而中国相对传统的农业领域，恰好到了迫切需要技术寻求改变的关键时刻。

同时他认为，拼多多在把发展目标定为要成为世界上最大的农业和日用品平台的同时，必须抓住千载难逢的机遇，对农业食品系统进行现代化改造，也希望帮助消费者采用更健康，更环境可持续的饮食，同时改善农业产业链上的各个环节。

(责编：王仁宏、吕骞)