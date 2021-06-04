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新鸥鹏教育城（镇）100城战略集中签约活动在成都举行

2021年06月04日17:26 | 来源：人民网
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人民网成都6月4日电 （记者夏晓伦）3日，新鸥鹏教育城（镇）100城战略集中签约活动在成都举行，新鸥鹏集团与济南、南昌、枣庄、上海、杭州、莱阳、成都、重庆、西安等多个城市签署20份合作协议。

集中签约活动现场。人民网记者 夏晓伦摄

据了解，今年3月27日，新鸥鹏在北京举行了新鸥鹏教育城（镇）100城战略发布会，本次集中签约活动是100城战略发布的延续，标志着在四川、重庆、天津、山东、广西、浙江、云南、江西、河南、美国等已落地项目的基础上，踏上了在全球范围拓展100个新鸥鹏教育城（镇）的征程。

教育部原副部长张天保在会上表示：“教育必须走高品质路线，把建设高质量的教育体系作为教育发展改革至高点，把深化教育综合改革作为教育高质量发展的根本动力。希望新鸥鹏集团，要充分依托巴川中学良好的教育资源及教育理念，大力整合社会教育产业资源，在各级党委和政府的领导下，努力谱写教育产业小镇发展的新篇章。”

在现场，新鸥鹏回顾了新鸥鹏教育城（镇）在全国的落地实践，展现了公司在“教育+”、“文化+”领域的探索。此外，主持人许戈辉还就社会各界关心的热点问题对教育、产业专家进行访谈。

高端访谈现场。人民网记者 夏晓伦摄

在访谈上，新鸥鹏集团总裁李战洪进一步阐述了新鸥鹏教育城（镇）100城战略的实施路径及落地计划。据了解，新鸥鹏具有基础教育、高等教育、培训教育、国际教育、在线教育，教育形式多样，在教育规模方面，目前已发展出 2 所大学，21 所中小学， 31 所幼儿园。

李战洪介绍，依托企业“教育+”“文化+”的特征，新鸥鹏不断为城市内容迭代赋能，助力城市产业升级。他说，新鸥鹏围绕“城市更新、城市再造、城市升级”三个主题，从“文化表达、内容迭代、经济发展”三个维度出发，即基于“产城人文”，构建包括教育城、教育小镇在内的 6 大产品项目系和涵盖 K12 学校、城市书城在内的11个核心产业IP。

实际上，新鸥鹏为城市发展提供了一套综合性的解决方案，根据区域、体量、产业等不同需求，匹配不同IP，实现新鸥鹏教育城（镇）的落地。以德阳·新鸥鹏教育小镇为例，项目占地规模4700亩，根据城市发展需求，匹配了K12学校、国际学校、产业园、三MALL中心、五馆一宫等 IP。而在北海新鸥鹏教育城，在 K12 学校、国际学校之外，我们根据北海海上丝绸之路的历史背景与文脉传承，落地了海丝不夜城与城市书城两大IP。

“国家和城市发展必然是以人为基础。教育能够改变人，人是改造城市和国家的主体。”李战洪表示，富有魅力的名校，可以衍生出发达的旅游业，新鸥鹏教育城既要做到驱动关联产业发展，又要助推城市旅游、科技、文化产业发展，实现经济增长。

据悉，新鸥鹏教育城（镇）100城战略目前已经布局重庆、成都、杭州、济南、北海、长沙、南昌等城市，就全球布局而言，澳洲、北美和欧洲等已经布局完毕，未来将会在全球多个城市进行“产城人文”的实践。 

(责编：王仁宏、吕骞)

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