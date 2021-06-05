本报记者 马跃峰 游 仪 高 炳

沉甸甸的麦穗泛着金黄，河南省开封市尉氏县张市镇万亩高标准农田麦浪翻滚。

“你掂掂这麦穗，今年指定是个丰收年。”张市镇沈家村村支书石长锁搓着手中的麦穗，一脸笑容。这几天就要开镰收割，往年，他一天要看好几次天气预报，“没雨，麦子缺水，影响灌浆；雨大，地里积水，容易泡坏。”

眼前，过去难浇难种的土地已经变成高产田。2020年，张市镇以每亩3200元的标准，建成万亩高标准农田高效节水灌溉示范区，打造高标准农田“升级版”。沈家村3200多亩地，实现智慧农业全覆盖。

站在地头，一排排节水灌溉喷头映入眼帘。“不管是地旱还是生虫，手机立刻能收到提醒。单是浇地，就有6种模式！”石长锁介绍，只要拿出手机轻轻一点，喷头随即打开，绽放水花。

水赶时，麦子旺。石长锁的地，原来亩产小麦800斤，现在亩产1400斤。产量提高，品质也在提升。他改种优质专用小麦，由合作社上门收购，面粉厂直接加工，一斤高出市场价0.1元。春小麦、秋玉米，亩均可增收600多元。

田高产，人抢种。尉氏县畅加种植专业合作社理事长陆爱东原本卖农资，高标准农田建成，他一次流转300亩地。“流转费虽然比普通地高，但旱能浇、涝能排，风险低，省下不少电费、人工费、农资费。”陆爱东一算账，去年每亩地纯利润约400元。

三分建，七分管。“开封市建立了综合指挥中心、社会治安平台、市场监管平台、综合执法平台、便民服务平台‘一中心四平台’。张市镇用它做好高标准农田建后管护。”张市镇党委书记娄士强说，网格员发现问题，手机拍照上报，传到平台指挥中心。事项处置后，办事员上报信息，形成闭环。

“县里已建成84万亩高标准农田。”尉氏县委书记梁东雁介绍，高效节水灌溉示范区内亩均增产粮食180斤，实现了从人工监测到智慧农业平台实时监测，从人工经验管理到现代化装备自动控制的转变。

《 人民日报 》（ 2021年06月05日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)