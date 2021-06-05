本报北京6月4日电 （记者刘志强）国务院国资委4日在吉林长春召开中央企业改革三年行动推进会，中国一汽、中国一重、东方电气集团、鞍钢、中国远洋海运、中国中车集团等中央企业主要负责人作了交流发言。国资委党委书记、主任郝鹏表示，要总结工作成效，大力推广改革经验，以典型示范带动改革深化，进一步抓紧抓实改革三年行动，更好促进中央企业高质量发展，加快建设世界一流企业。

据介绍，国资委党委加大工作力度，建立工作机制，全力以赴推动三年行动方案落实落地。各中央企业高度重视、迅速行动，切实把实施三年行动作为重大政治任务抓紧抓实，形成了上下贯通、纵深推进的改革新局面，呈现出昂扬向上、焕然一新的改革新气象。

下一步，要全面落实“两个一以贯之”，推动中国特色现代企业制度更加完善；要紧盯企业自主创新深化改革，着力促进高水平科技自立自强；要聚焦主责主业、服务国家战略，积极推进布局优化和结构调整；要从经理层改起，以上率下破解三项制度改革难题；要积极稳妥推进混合所有制改革，着力转机制、增活力；要以正向激励激活人力资本，加快构建业绩导向鲜明的激励约束机制；要科学合理授权放权，有效发挥各级企业市场主体作用。

国资委和各中央企业要对表时间过半、任务过半的工作要求总结工作成效，进一步强化责任意识，以只争朝夕的劲头，有力有序有效推进各项改革工作，确保改革三年行动高质量如期完成。要抓好首要任务，牢牢把握改革正确方向；要发扬钉钉子精神，不失时机推动改革提速加力；要坚持系统观念，进一步提升改革综合成效；要多推典型、多出经验，以点带面把改革向纵深推进。

《 人民日报 》（ 2021年06月05日 02 版）

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