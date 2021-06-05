本报记者 李 婕

6月4日，在湖南省芷江侗族自治县牛牯坪乡千丘田村，300多亩梯田层层叠叠、高低错落，当地村民正忙碌耕田插秧。图为千丘田村的村民在田里劳作。

田文国摄（人民视觉）

6月2日，安徽省淮北市烈山区26.9万亩小麦陆续进入开镰收割期，农民在田间加紧抢收，确保小麦颗粒归仓。图为收割机在烈山区古饶镇刁山村麦田里作业。

张红心摄（人民视觉）

“芒种”至，春播进入扫尾阶段，夏收、夏种、夏管即将全面展开，全国进入“三夏”大忙时节。近日，财政部、农业农村部联合印发通知，对2021年中央财政支持粮食生产的一揽子政策进行全面部署，统筹加大对粮食生产的支持力度。专家指出，多方力量共同行动，将为全年粮食稳产增产打下坚实基础。

藏粮于地藏粮于技

在四川乐山，当地打好高标准农田建设“百日会战”，正抢抓建设施工黄金期，不误农时，加快项目建设进度；在河北石家庄，小麦丰收在望，农机部门正加强对农机合作社等农机社会化服务组织的调度，帮助他们开展承包作业等“一条龙”服务……藏粮于地、藏粮于技，各地的多样实践正依时序展开。

此次中央财政支持粮食生产的一揽子政策，对这两方面进一步明确：落实藏粮于地，夯实粮食生产能力。加强高标准农田建设，在全国建设高标准农田1亿亩；强化黑土地保护利用，其中在东北地区实施黑土地保护性耕作7000万亩；组织实施耕地轮作休耕面积4000万亩以上。

落实藏粮于技，提高粮食生产效率。加快推进第三次全国农作物种质资源普查收集，推动种业产业链现代化；开展重点作物绿色高质高效行动，因地制宜推广旱作节水农业技术；大力推广农业生产社会化服务，重点满足小农户在粮棉油糖等重要农产品规模化生产中的关键领域和薄弱环节的专业化服务需求等。

“支持藏粮于地、藏粮于技，都是着眼于粮食生产能力的提高。”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥对本报记者表示，这次中央财政支持粮食生产的一揽子政策，比往年更加体系化，力度加大，目标也更明确。比如今年建设高标准农田1亿亩，将助力实现到2022年全国建成10亿亩高标准农田的目标，为粮食高产稳产提供有力保障。

保障种粮合理收益

5月下旬以来，黄淮海小麦主产区由南向北梯次进入集中收获期，湖北、安徽、河南、江苏等地麦收相继开镰。农业农村部数据显示，全国将投入1650万台各类农机，充分保障夏收夏种顺利进行，其中小麦联合收割机超过60万台，参与跨区机收的机具约25万台，预计今年冬小麦机收率、夏玉米机播率分别达到97%、94%以上。

粮食生产机械化水平的提高，离不开多年来的政策支持。今年中央财政还将继续加大力度。一揽子政策中明确：稳定种粮补贴，保障种粮合理收益。提升粮食生产机械化水平，将粮食生产薄弱环节、丘陵山区特色农业生产急需的机具以及高端、复式、智能农机产品的补贴比例提高至35%，将粮食烘干成套设施装备等纳入农机新产品补贴范围；稳定实施耕地地力保护补贴和种粮其他相关补贴，保障农民种粮合理收益。

据农业农村部此前介绍，今年中央进一步加大了对粮食生产的支持力度，稻谷小麦最低收购价都比去年提高了1分钱。农业农村部整合落实直接支持粮食生产的资金240亿元，比去年增加了近60亿元，资金量也是近几年最多的。

同时，一揽子政策还提出优化粮食产业结构，延伸粮食产业链条。支持粮食主产省新创建5个粮食国家现代农业产业园和5个粮食产业集群。李国祥认为，此举将提高地方抓粮食生产的积极性，保障种粮合理收益也将进一步保护和调动农民的生产积极性，助力粮食生产。

防范粮食安全风险

防范粮食安全风险，也是粮食工作重点。

农业农村部种植业管理司副司长刘莉华此前表示，今年气象年景不容乐观，旱涝、极寒、极热等极端天气可能多发，重大病虫害也呈重发的态势，农业农村部及早制定了防灾减灾的预案，指导各地落实科学抗灾的措施，组织开展了“虫口夺粮保丰收”等行动，确保实现抗灾夺丰收。

这次一揽子政策还提出，支持各地及时做好农业生产救灾及灾后恢复生产各项工作；继续开展粮食生产金融保险服务；健全产粮大县支持政策体系。

财政部、农业农村部联合印发的通知中同时要求，各地要充分认识抓好粮食生产的极端重要性，按照粮食安全党政同责的要求，坚持稳面积、稳产量。

农业农村部此前明确，今年要确保全年粮食面积稳定在17.5亿亩以上，玉米面积增加1000万亩以上，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。春播面积占全年粮食面积一半以上，农业农村部5月发布的农情调度显示，今年春播粮食意向面积增加800多万亩。

“各方面政策落实到位，多方力量共同行动，一定能为全年粮食稳产增产、确保我国粮食安全打下坚实基础。”李国祥说。

(责编：胡永秋、杨光宇)