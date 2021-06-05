人民网北京6月5日电 （记者李彤）6月3日-5日，第九届中国网络视听大会在成都召开。在活动期间，举办了以“网络影视音乐新观察”为主题的网络影视音乐产业论坛，发布了《2020年网络影视音乐报告》（以下简称《报告》）。参会嘉宾围绕音乐在泛娱乐跨界领域中的应用场景，共同探讨影视音乐内容生产和宣发的发展趋势。

行业的新创作者大量涌现，全年的新歌数量成倍增长。《报告》显示，2020年华语新歌数量，比2019年增长了216%，超过2017-2019年的三年总量；2020年发行新作的华语歌手人数比2019年同比增长82%。

“由你音乐研究院”相关负责人在解读《报告》时表示，2020年播出的网络影视作品，累计在音乐平台发布原声音乐2816首（含歌曲和配乐），较2019年同比增长28.4%。影视原声带热度向腰部扩散，影视歌曲的内容与营销性进一步融合，插曲占比提升。其中，网剧音乐在网络影视音乐中占比高。

在论坛上，国家广电总局科技委副主任、中国网络视听节目服务协会副会长陶嘉庆表示，2020年全网共创作上线网络电视剧512部，比2019年增长了106%。在这样数量庞大、类型丰富的网络影视作品中，有这样一种文化形式贯穿作品始终，紧跟情节发展，渲染氛围，让观众有更强的代入感，就像看不见摸不到的一只手在牵引着观众的情绪，但观众在观赏作品的时候，却往往没有意识到它的存在，这就是音乐。

“每部网络影视作品中都有几首、十几首甚至几十首音乐作品，今天正是基于这个原因，我们来讨论网络影视音乐产业的发展规律。”陶嘉庆说，网络影视音乐产业要坚持正确的价值导向,创作对社会有意义的作品；尊重原创打造精品,为网民、为观众服务；要通过连接行业，实现数据赋能，为影视音乐内容生产和宣发提供方向和趋势洞察。

围绕影视音乐的价值，参会嘉宾表示，近两年来影视音乐对于影视作品的宣传推广作用愈发明显，影视内容通过音乐与受众的情感联结也越来越紧密。音乐制作人、诗和远方（天津）文化传媒有限公司创始人和汇慧说：“近年来，影视音乐拥有了更多的独立性和功能性，既可以辅助剧情，也可以更多的参与到影视剧的整个宣传中。”

音乐制作人、词曲创作人赵佳霖表示，影视剧是音乐较好的输出方式之一，彼此相辅相成，音乐也能够帮助影视更好的实现市场价值。

“除片头、片尾曲外，推广曲和配乐同样拥有很强的内容价值，因为它们和剧集本身以及观众都有着很强的情感联结，我们也通常在剧集宣发前期用音乐去吸引第一波受众。”电视剧《有翡》营销总监邵一表示，随着影视剧的不断发展，片中音乐的营销价值逐渐受到更多关注，同时也将释放更多可能性。

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