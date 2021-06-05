编者按：6月正是西北、华北、黄淮等地冬小麦成熟收晒、秋收作物播种的关键月份，忙夏收抢夏种抓夏管 ，全国进入“三夏”大忙时节。目前，全国夏收进度如何？夏收夏种天气情况如何？ 一起来看看吧。

在安徽省淮南市寿县寿西湖农场，上万亩熟透的麦子铺就金色的海洋。人民网 王锐摄

全国夏收进度如何？

据农业农村部农情调度，5月下旬以来，黄淮海小麦主产区由南向北梯次进入集中收获期，湖北、安徽、河南、江苏等地麦收相继开镰，全国夏粮丰收在望。数据显示，截至6月2日，全国夏粮主产区麦收过一成。

夏收夏种天气如何？

河南省信阳市光山县仙居乡张湾村的麦田里，一名农机手正在抢收小麦。新华网发（谢万柏 摄）

中国气象局近日发布夏收夏种天气预报，预计6月上中旬，北方冬麦区多晴好天气，气温偏高、降水偏少，利于冬小麦灌浆成熟和收获晾晒，但部分地区可能遭受强对流天气的影响。预计6月份，夏种区气温偏高、降水偏少，土壤失墒加快，局部可能发生旱情，不利于夏种。

根据天气气候预测意见，气象专家对夏收夏种提出以下建议：

一是鉴于北方冬小麦将陆续进入大范围成熟收获阶段，各地应根据天气和墒情状况，加强麦田后期管理，适时浇灌灌浆水或采取一喷三防措施，促进冬小麦充分灌浆。

二是北方冬麦区需做好跨区机收作业调度，加紧收获成熟小麦，需防范局地短时强降水、大风和冰雹等强对流天气及高温天气对小麦成熟和收获的不利影响。

三是各地需密切关注天气和墒情变化，做好抢墒、造墒播种工作。

据中国气象局应急减灾与公共服务司司长、新闻发言人王志华介绍，中国气象局高度重视夏收夏种气象服务工作，多次召开会议进行研究部署，制定下发了《全国夏收夏种气象服务方案》，于5月21日启动夏收夏种专题气象服务，组织全国气象部门技术人员深入田间地头开展专项气象服务。5月28日，与农业农村部联合开展了夏收夏种气象条件专题会商。联合农业农村部向150万跨区农机作业手、种粮大户提供直通式天气预报和气象灾害预警信息服务。

全力以赴防灾减损

安徽省桐城市新渡镇育秧工厂内，工人们正在起秧苗。人民网 张俊摄

近日，农业农村部下发《毫不放松抓好“三夏”生产努力夺取全年粮食丰收的通知》，强调要全力以赴做好防灾减损。

农业农村部表示，主汛期将至，必须始终绷紧防灾减灾这根弦，密切关注天气变化，加强监测预警，重点防范夏伏旱、洪涝、高温热害和台风等灾害。制定完善分区域、分灾种的防灾减灾预案，加强应急值守，加密灾情调度，搞好救灾物资调剂调运，促进灾后恢复生产，努力减轻灾害损失。

与此同时，切实抓好病虫防控，重点防范水稻“两迁”害虫、草地贪夜蛾、稻瘟病等重大病虫害，搞好监测预警，适时开展应急防治，大力推进统防统治、联防联控，特别是落实好草地贪夜蛾“三区四带”布防措施，遏制病虫暴发危害。

农机助力保障夏收夏种

伴随着机器轰鸣声，河南省信阳市光山县20多万亩小麦喜获丰收，连日来，该县相关部门为全县种植小麦合作社、家庭农场、种粮大户广泛联系收割机等农机农具，利用晴朗天气，帮助农民抢收小麦。

安徽省桐城市新渡镇，三台一字排开的插秧机整齐划一地“开拔”，在三台机械的合作下，一块一亩多的田里很快就插满了秧苗。

插秧机正在田间作业。人民网 张俊摄

“机器插秧又快又均匀，1台插秧机每天的作业面积在40亩以上，要是人工插秧，最多5分地。”站在田边调度的安徽绿福农业科技股份有限公司副总经理汪会舟说。

随着农业机械化快速推广，全国各地广泛运用现代农机，大大降低了生产成本，提升了种地效率。

近日，农业农村部下发通知，决定成立农业农村部农作物生产全程机械化专家指导组，主要负责深入农作物优势产区开展专题调研，探索总结一系列分作物、分区域的全程机械化生产模式，指导地方推进全程机械化发展、创建全程机械化示范县（市、区）。

数据显示，全国将投入1650万台各类农机，充分保障夏收夏种顺利进行，其中小麦联合收割机超过60万台，参与跨区机收的机具约25万台，预计今年冬小麦机收率、夏玉米机播率分别达到97%、94%以上。

（综合人民日报、央视新闻、人民网、新华网）

(责编：张文婷、高雷)