本报记者 李增辉 王汉超

在沿黄河9省区中，宁夏是唯一全境属于黄河流域的省份。宁夏近90%的水资源来自黄河，60%的耕地用黄河水灌溉，78%的人口喝着黄河水。沿黄经济带更创造了全区85%的经济总量、94%的财政收入，生产了74%的粮食。

在党的领导下，经过几代人的接续奋斗，宁夏正在不断发生日新月异的变化，创造一个又一个令人瞩目的成绩。

贺兰山下，黄河西岸原本是一片干涸的砂砾地。河水如果被引到这里种玉米，则耗水大、收成少、效益低，而种葡萄酿酒，则耐干旱、品质好、效益高。如今，这片干沙滩，正成为世界级的酿酒葡萄产地。

黄河东岸，珍贵的黄河水也哺育出盐池滩羊。过去，滩羊虽好，但假冒太多，当地党委政府下大力打造品牌，建立起一套从口感、渠道到基因检测的稳定体系。2021年，盐池县滩羊饲养量已达322万只，羊肉产量2.8万吨，滩羊全产业链产值达52.6亿元，区域品牌价值达71.1亿元，以滩羊为主导的特色产业对盐池县农民增收贡献率超过80%。

6月，黄河两岸的盐碱地上，宁夏的头茬枸杞正待采摘。长期以来，尽管枸杞品质优异，但卖的都是粗加工产品。如今枸杞原浆、锁鲜等技术兴起，销量打着滚往上翻。以原浆为例，价值就顶得上干果20倍。随着科技注入，枸杞深加工仍有巨大的价值提升空间。

新发展理念正引领宁夏完成一轮新的跨越。既要大保护，又要大发展，自治区党委政府根据区情特点，谋划了九大产业——电子信息产业、新型材料产业、绿色食品产业、清洁能源产业、葡萄酒产业、枸杞产业、奶产业、肉牛和滩羊产业、文化旅游产业，这些产业正成为未来宁夏新的经济引擎。

2020年11月，石嘴山市大武口区首次在星海湖南域检测到8只珍稀鸟类品种——黑鹤；2021年3月，贺兰山自然保护区发现世界濒危物种马麝；2021年3月，宁夏六盘山记录到中华秋沙鸭……

新物种频现的背后，是移民与生态空间大腾挪的故事。自1982年12月党中央实施“三西”扶贫以来，宁夏先后组织6次大规模易地扶贫搬迁，123万人迁出生存环境恶劣的家乡，到党和政府为他们新辟的家园建设新生活。戈壁荒滩上，新居民的到来拓展了生态增量，而原本超过承载能力的西海固也因为移民迁出，通过不断造林实现了生态修复。

“一方水土养活不了一方人”的西海固，如今生态修复程度令世人震惊。以彭阳县为例，1983年起，党委政府发动人们上山挖梯田，种果树，开展小流域治理。经过几代人的努力，彭阳县森林覆盖率从3%提到30.6%，一个全国重点水土流失区变为全国生态示范区。

西海固生态向好经历的两次根本逆转，一次是始自2002年的封山禁牧，一次是近10年来最大规模的生态移民。当地人回忆，过去山全是秃黄的；如今的西海固，放眼全是青翠。

曾经，宁夏13条重点入黄排水沟的大部分难以达标。经过数年铁腕治理，如今，黄河干流在宁夏常年保持Ⅱ类优水质，国控断面劣Ⅴ类水体全部清零，15个地表水国家考核断面达到或高于国家标准。

近年来，宁夏全面打响贺兰山生态保卫战，累计整治修复6673公顷，造林超过7000亩，曾经矿坑密布、岩土裸露的山体正在恢复元气。

如今，贺兰山东麓产区的酒庄已达近200家。近年中国斩获的葡萄酒行业世界级奖项中，半数以上来自宁夏。一条打造精品酒庄，创造高端价值的道路日渐清晰。

沿着这条酒庄分布带，正形成宁夏的精品旅游带。黄河岸边本有一个破败村庄，经过重新打理，成了体验西北风情的热门目的地。这家名为“黄河宿集”的民宿群落，请知名民宿品牌打包入驻，创设出一套新的民宿模式。

银川市第一人民医院的实验室里，通过远程监控，医生实现了对慢性阻塞性肺病患者的数字化监测。目前，宁夏已建立覆盖银川市三区两县一市的数字化管理平台，形成“区域呼吸疾病诊治中心—基层医疗服务中心—呼吸慢病患者家庭”的互联网服务体系。作为互联网医疗的全国试点省区，宁夏正在设计一个从医疗到康养的闭环。

寻求高质量发展，劣势也能转化为优势。中卫市的戈壁上，一个云计算增长极正在崛起，国际巨头亚马逊等相继入驻。目前，大型云计算中心已建成6座，4座正在建设中。中卫仅投资3亿元对通信、电力、道路等进行基础设施配套，引动业界73.8亿元投资。

习近平总书记在宁夏考察时强调：“越是欠发达地区，越需要实施创新驱动发展战略。”努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，宁夏的发展之路正越走越宽。

《 人民日报 》（ 2021年06月05日 05 版）

(责编：张文婷、连品洁)