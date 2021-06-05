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晴晒升温！北京周末最高气温可达33℃ 今天仍有6至7级阵风

2021年06月05日08:35 | 来源：中国天气网
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原标题：晴晒升温！北京周末最高气温可达33℃ 今天仍有6至7级阵风

预计，本周末(6月5日至6日)，北京晴晒模式继续，气温升高，最高气温可达33℃。白天紫外线很强，大家外出请注意遮阳防晒。此外，今天白天，北京风力较大，阵风6至7级，需注意防风。

昨天，北京阳光照耀，虽有大风来扰，难挡升温“热情”，南郊观象台最高气温升至31℃。

周末两天，北京延续晴晒模式，气温还将有所升高，中午前后热意提升。北京市气象台今晨6时发布天气预报，预计，今天白天晴转多云，北风三四级，阵风六七级，最高气温33℃；夜间多云转晴，北风二三级，最低气温18℃。大风蓝色预警中，今天白天风力较大，公众请注意防风防火，远离广告牌等临时搭建物，谨防高空坠物。

周日，北京气温变化不大，最高气温33℃，最低气温20℃。周末两天紫外线很强，大家外出请注意遮阳防晒；昼夜温差大，注意适时增减衣物。

下周一至周二，北京云量增多，气温下降，最高气温29-31℃。夏季里阴晴转换频繁，公众请注意关注临近预报信息。

(责编：张文婷、连品洁)

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