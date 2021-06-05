原标题：中高考在即，这些诈骗“套路”要小心

提前查分、内部指标、录取占位费……又一年中高考在即，一些不法分子蠢蠢欲动，企图编造多种诈骗“套路”，准备将“黑手”伸向考生及考生家长。安徽省合肥市公安局反电诈中心日前发布提醒：警惕近年来常见的5种中高考诈骗手段。

一是不要点开鼓吹“提前查分”的链接。中高考结束后，不法分子利用考生和家长急于知道成绩的心理，通过家长群、考试群、手机短信等渠道发送“提前查询分数”的虚假广告链接实施诈骗。2020年高考结束后，安徽省有考生点击链接，按要求填报身份证、准考证等相关信息，转账1000元后发现被骗，还泄露个人信息。

二是不要相信所谓“内部指标”。中高考招录期间，不法分子假冒招生办工作人员或高校领导的熟人，声称可以买到“内部指标”，利用家长“花钱买指标”的心理骗取钱财。

三是中高考“补助金”小心有诈。不法分子通过非法途径获取考生身份信息后，假冒教育部门工作人员等身份，以符合“奖学金”或“高考补助金”资格为由，骗取押金或手续费。

四是志愿填报指导莫轻信。不法分子假冒“权威专家”，自称掌握“内部大数据”，利用中介或网站对考生进行志愿填报指导骗取钱财。

五是“录取通知”验真伪。不法分子向考生和家长发布虚假录取信息，诱导其将学杂费、录取费等打入指定银行账户。警方介绍，以录取为名提前收取保证金、占位费等费用的都是诈骗。

对此，警方提醒：所有诈骗都围绕一个“钱”字，考生及家长要提高警惕，不透露考生个人信息，不点击不明链接，遇到不明来电不轻信不转账。（记者 陈诺）

(责编：张文婷、连品洁)