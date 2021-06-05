人民网记者 孙博洋

随着我国城市化的快速推进，城市迅速发展，人口也在不断聚集，如何协调城市具有的居住、工作、交通、游憩四大基本功能，科学合理地进行总体布局，是每一个城市管理者的必答题。贵州贵安新区经过多年发展，交出了一份靓丽的答卷。

贵州贵安新区是我国设立的第八个国家级新区，2014年成立以来，一张蓝图绘到底，始终坚持“以人为本”的发展理念，将新区建设成了宜居宜业宜游、环境优美的现代化新城。

日前，在“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动贵安新区专场云座谈会上，贵安新区党工委委员、管委会副主任毛胤强表示，贵安新区具有“宜居宜业宜游”多重优势，诚邀广大朋友打卡贵安、创业贵安、发展贵安。

绿色发展以人为本 打造宜人居住环境

安居才能乐业。城市的核心是人，城市的发展要尊重人的需求，而生态良好、环境优美的宜居环境是人人心向往之的。

贵安新区住房和城乡建设局副局长吕力告诉记者，贵安新区秉承“以人为本，道法自然，天人合一”的中国哲学思想，不断探索建设生态文明示范区的贵安样板。“新区成立以来，始终坚持规划引领，不断推进现代城市的绿色生活方式，健全生活圈的服务配套，合理规划绿色交通体系，打造除了一座山水公园城市。”他表示。

吕力介绍说，近年来，贵安新区高效率完成了贵安新区海绵试点城市建设，形成首个非建成区的国家级新区海绵城市样板，构建高效完善的海绵城市规划建设体系，实现了“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”的人与自然和谐共处的生态环境，大大改善了居民的生活环境，让新区百姓的获得感显著提升。

据了解，贵安新区还建立了成系统、成网络的市政基础设施系统，并与城市道路规划、土地利用规划、地下空间利用规划相衔接，提高了城市基础设施的合理性，从源头上避免道路反复开挖 “拉链马路”现象的发生，改善了居民的通勤和出行体验。

毛胤强表示，随着贵阳贵安融合发展，园区共建共享、道路互联互通、服务互认共享，“九横十纵”路网格局正在形成，城市轨道交通S1号线建设也进展迅速，现已建成骨干路网425公里。

据了解，在贵安新区内，北师大附属学校、北大培文、贵安医院，环城快铁、物流港等城市配套设施即将建成投用，居民将享受高品质的生活服务。

同时，吕力表示，新区在建设过程中，始终坚持以人为本，顺应城镇化发展规律，走就地就近城镇化的发展路径。

吕力介绍到，贵安新区实施土地房屋征收安置时，对新区直管区和非直管区部分村庄按照城镇社区就地集中、农村社区就地整合、自然村寨保留提升三种方式实施安置。通盘考虑基础设施、公共服务、人居环境的配套，按照城市化的标准加强城镇基础设施建设，完善城镇综合功能，培育宜居、宜业、宜商的优良环境，促进城镇基础设施向农村延伸、城镇公共服务向农村覆盖、城市文明向农村辐射，建设幸福美好的农村新城镇。把人民安居乐业想在前面、做在前面，让支持新区发展的群众优先享受新区发展福祉。

构建宜业产业生态 “贵人服务”品牌得到认可

产业是城市发展的基础，而产业的发展离不开良好的基础设施和营商环境。

据了解，以大数据产业为代表的数字产业是贵安新区的支柱产业。2020年，贵阳贵安新区数字经济增加值达1649亿元，占地区生产总值的比重达到38.2%。

贵安新区产业发展局大数据服务中心主任汪军认为，贵安新区数字产业之所以发展迅速，得益于为产业打造了一流的基础设施；聚集了高质量的生产要素和数据要素；打造了事宜产业发展的生态，包括良好的营商环境、规模化的市场和完整的上下游配套产业链。

据了解，2021年，贵州大力实施打造“贵人服务”品牌、建设国内一流营商环境三年行动计划，以刀刃向内的自我革命精神，下大力解决政府违约失信、服务效率不高、涉企涉法涉诉、干部作风等方面突出问题，大力构建亲清政商关系，加大明察暗访、典型曝光、追责问责力度，畅通企业诉求表达渠道，以政商良性互动助力企业发展壮大。

毛胤强表示，目前，贵安新区政务服务“一网通办”网上可办率100%，企业开办1个工作日完成，“贵人服务”品牌深受认可，城市发展营商环境不断提升。

好生态好景色 打造宜游网红打卡地

据了解，贵安新区作为全国唯一担负生态文明示范区使命的国家级新区，冬无严寒、夏无酷暑，生态环境优美、田园风光秀美，河流湖泊纵横，空气清新怡人，年均气温16.2℃、相对湿度79%，是国家5A级旅游景区青岩古镇到黄果树瀑布旅游带的重要组成部分，拥有世界遗产和国家级风景名胜区22处。

宜游不仅需要有宜人的景色，到达的便利性也十分必要。毛胤强告诉记者，贵安新区位于西南出海大通道，对外是连接成渝、长三角、珠三角和东盟自由贸易区的十字交通节点，沪昆高速、沪昆高铁穿境而过，交通便利，半小时到达龙洞堡国际机场、黄果树支线机场，3小时通达贵州周边省会，6小时可抵达出海港口。便利的交通，不仅让省内的游客可以顺利到达贵安新区旅游，省外甚至境外的游客来此也十分方便。

(责编：张文婷、高雷)