人民网记者 孙博洋

一座城市的发展离不开产业支撑。对于一些国家级新区来说，在其建设过程中将遇到的一个较大难题，就是产城如何融合。产业化和城镇化以及二者的互动，是一个国家和地区现代化发展的重要基础。而实现产城融合，需要有良好的营商环境来吸引企业来此兴业，并形成良好的产业土壤来萌生更多的本地企业。

日前，在“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动贵安新区专场云座谈会上，西咸新区新区行政审批与政务服务局副局长卢向花表示，近年来，西咸新区紧扣“创新城市发展方式”主题，将优化提升营商环境作为助推经济高质量发展的关键一招，三位一体推进“放管服”改革、优化提升营商环境和“互联网+政务服务”，全力打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。

据介绍，西咸新区在陕西全省率先实施相对集中行政许可权改革，成立两级行政审批与政务服务局，实施“一枚印章管审批”。新区还建设了一体化政务服务平台，实施“八办”“四电”改革，推进“不见面审批”，政务事项网上可办率达到99.26%，“最多跑一次”比例97.4%，“好差评”改革获评2019年度陕西省“十大优秀审批服务案例”一等奖，140个政务服务事项实现“跨省通办”。

卢向花告诉记者，近年来，西咸新区持续优化市场准入服务。运用“互联网+”思维，推进工商登记全程电子化改革，全国首创“微信办照”，入选商务部自由贸易试验区第三批“最佳实践案例”，“证照分离”试点经验被全省复制推广，发出新区首张“一业一证”行业综合许可证，大力发展平台经济，试点推行商事集成注册改革，实现市场主体开办全链条、全程电子化，一表申请、一次办清，将企业开办时间整体再压缩50%以上，达到最快2小时办结。

同时，在优化企业办事流程，提升服务效率方面，西咸新区推行了“四电”改革，并升级了“不见面审批”新功能。

卢向花介绍到，西咸新区作为陕西全省政务服务网电子印章系统首个试点应用地区，通过电子签名、电子印章、电子证照、电子档案等“四电”改革，推动“线下跑”向“网上办”转变。全区业务部门的审批端共启用电子印章33枚，率先为全区90家工程建设重点项目免费发放。归集电子证照72类6000余个，极大减轻申办负担，真正实现“不见面审批”，该项改革还获得了西安市“十佳”审批服务创新案例并在陕西省职转和放管服改革简报刊发介绍。

据介绍，为提升企业和群众在西咸新区兴业、就业、学习、生活等多当面的体验，新区通过推进“一件事”改革，开启了全生命周期服务新场景。

据卢向花介绍，围绕公民个人全生命周期，推出10项“一件事一次办”集成改革，将17个部门75个办理环节整合归并为10个环节，形成“一次办”闭环，全流程办结时限压缩70%以上，297份材料缩减至139份，群众由跑动74次变为单个套餐“零跑路”或“最多跑一次”。围绕法人全生命周期，推出“企业开办”等6项“一件事一次办”集成改革，为中国西部科技创新港“两链融合”搭建“一站式”政务服务，首张科技成果转化营业执照发出。

为企业和群众做好服务在西咸新区已经成为常态，在政务服务方面实行“综合窗口”服务，形成“民呼我行”新支撑。

卢向花表示，制定综合窗口设置方案，进一步提升了西咸新区政务服务的线上线下服务能力。她举例说道，实施房屋交易“综合受理”服务，结合“我要房屋交易”一件事一次办主题套餐，形成了“咨询、交易、贷款、缴税、登记、抵押、便民邮寄、评价监督”全流程闭环服务。新区房屋交易业务办理时限从8个工作日压缩至最快2小时办结，3个工作日即可领证划转，实现产调信息网上可查，同步推进二手房贷款、抵押登记、土地收益金等业务进大厅，最终实现房屋交易服务“最多跑一次”。

企业发展与政府打交道最多的就是各种审批尤其是项目建设审批，盖几个章跑几个部门是家常便饭，周期长审批慢流程复杂，不仅让企业办事人员头疼不已，也让项目落地周期延后，企业发展也受到了阻滞。

据了解，目前，在西咸新区，推行的“一套流程管项目”审批改革，为工程建设项目落地提供全方位精准服务。卢向花介绍说，为提升审批效率，西咸新区搭建了重点项目审批绿色通道，全面提供帮办代办和审前服务，推广区域评估，在空港、沣西实现“交房即交证”，在沣东、空港新城全面推行“联合验收”，社会和政府投资项目从立项到施工许可平均审批用时分别压缩至36和79个工作日。

融资难融资贵是困扰很多企业的问题。据了解，在西咸新区，开展了“一建一推”活动，实施精准化、差异化的金融服务，缓解企业融资难、融资贵问题，新区6支金融顾问服务团已累计为百余家企业解决融资需求近6亿元。

卢向花介绍说，西咸新区资本超市投入运营，为30余家基金、信托、银行业机构以及80多家企业搭建对接平台，达成近2亿元的融资意向。沣东新城搭建“科技金融超市”线上服务平台，已入驻金融机构100余家，签约企业30余家。

据了解，在西咸新区，已经建立起来了政企对接体系，打造出了全天候助企服务的新机制。

此外，西咸新区开发了线上政企对接平台，集成招商超市、咨询投诉、政策发布、奖补兑现、产业链供需等五大功能，运用大数据、云计算等手段，为企业精准画像、精确服务，不断打造全天候助企服务新机制。有效解决了企业遇到问题不知道该找哪个部门、怎么找部门的问题。聚焦政策落地，将涉及产业、金融帮扶的9大类100项普惠性奖补政策统一纳入两级政务服务大厅办理，开设6个政策兑现专门窗口，实现“一窗受理、并联审批，一网通办”。

卢向花告诉记者，2020年8月平台上线以来，共办理科技成果创新奖补等23类120余个奖补事项，兑现金额3467万余元。

卢向花表示，通过一系列举措，新区营商环境不断优化，市场主体迅速增长，截至2021年一季度，全区实有市场主体305757户，同比增长94.35%。营商环境公众满意率从2017年的87%提升到2020年的95.2%，“人人、时时、事事都是营商环境”的良好氛围初步形成。

(责编：张文婷、高雷)