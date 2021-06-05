人民网记者 孙博洋

创新是创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。而国家级新区也担负着改革创新、先行先试的重任，创新也是国家级新区“新”的意义之一。

陕西西咸新区位于陕西省西安市和咸阳市建成区之间，是我国设立的第七个国家级新区，也是我国首个以“创新城市发展方式”为主题的国家级新区，也是国家首批双创示范基地。

日前，在“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动贵安新区专场云座谈会上，西咸新区工业和信息化局副局长李丰表示，近年来，西咸新区坚持创新是引领发展的第一动力，以创新精神和创业文化吸引和激励广大创客，优化创新创业要素结构，专注打造创新创业创造生态，培育新的动能, 加速服务实体经济，助力新区高质量发展。

据了解，陕西省最大的秦创原创新驱动平台就在西咸新区，同时，西咸新区还拥有西安统筹科技资源改革示范基地、中国西部科技创新港、西工大翱翔小镇、西农未来农业研究院等重大创新平台和多所985高校作为支撑，使西咸新区成为陕西乃至整个西部的重要创新中心。

在谈到西咸新区在创新方面的优势时，李丰表示，西咸新区具备科创资源、产业发展、交通物流和环境空间四大优势。

据了解，西咸新区依托西安市科教综合实力、技术创新能力位居全国前列的优势，智力富集、创新涌动，有高校85所，在校学生130万人，两院院士60位，各类科研机构460多个，省部级以上重点实验室、工程技术研究中心216家。

同时，西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学三所985名校已在西咸新区建立新校区或研究院，而空军军医大学将整体搬迁至西咸。

李丰表示，秦创原创新驱动平台就是从位于西咸新区的西安交大西部科技创新港发起，而这里已成为了全省和乃至西部地区科创人员最密集和最活跃的区域之一。

据介绍，西咸新区目前形成了先进制造、电子信息、临空经济、总部经济、科技研发、文化旅游为特色的6大产业集群。

“近年来，西咸新区先后引入多家国际知名企业入驻，截至去年年底，共有53家世界500强企业、59家中国500强企业在西咸新区落地。”李丰告诉记者。

在区位交通优势方面，西咸新区是中国大地原点所在地，位于辖区的西安咸阳国际机场是全国第七大枢纽机场，毗邻4个铁路客货站，中欧班列贯穿，有9条高速公路交汇。从西咸乘飞机3小时可到达全国，高铁5小时可到达主要城市，交通十分便利。

空间环境优势为西咸新区的发展提供了广阔的物理空间和生态余地。

据介绍，西咸新区范围内有渭河、沣河、泾河三条大河，规划建设 125 平方公里绿色空间，每年“增绿”1000 万平方米。此外，西咸新区还率先在全国推广海绵城市、无干扰地热、绿色装配式建筑等多种技术，被北欧五国授予可持续生态碳中和示范区。

李丰表示，目前，西咸新区规划建设用地 272 平方公里，商业、住宅、工业、物流、科研用地充裕，国家级、省级产业项目在西咸新区都能找到合适的选址。

据悉，下一步西咸新区作为秦创原创新驱动平台总窗口，将以建设立体联动孵化器、科技成果产业加速器、两链融合促进器为目标，着力打造科技经纪人、“科学家+工程师”队伍、“新双创”队伍三支队伍，加强体制机制创新，建设机制最优、要素最全、动能最强的“科技创新生态”，将为全省科技创新和产业发展做出崭新的引领和示范。

(责编：张文婷、高雷)