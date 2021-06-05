人民网北京6月5日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，据11个省初步统计，今年参加“三夏”作业的农业服务组织预计可达21.95万个，服务粮食作物面积接近4.55亿亩次，服务小农户3382.39万户。

当前，正值“三夏”生产关键时期，全国各地大力推广农业社会化服务，通过开展生产托管，在不流转土地经营权的情况下，把千家万户“三夏”生产过程中的服务需求集中起来，为农民提供集中连片的机械收割、秸秆处理、深松整地、播种作业、田间管理等服务，通过服务组织把先进适用的品种、技术、装备等现代生产要素导入农业生产中，让专业的人做专业的事，让农民省心、省力又省钱，有力地保障了夏粮丰产丰收。据测算，粮食全程托管亩均增产10%-20%，农户亩均节本增收350-390元（含劳动力成本），有效提高了农民种粮积极性。

近年来，农业农村部指导各地积极培育服务主体，创新服务模式，推进资源整合，完善支持政策，引导各地加快推动农业社会化服务发展。“2017年中央设立农业生产社会化服务财政专项，5年累计投入资金210亿元，支持生产托管为主的农业社会化服务。今年，项目资金分配重点向粮食主产区倾斜，在13个粮食主产省累计安排资金约37亿元，占资金总量的68%。” 农业农村部新闻办公室相关人员表示。

据初步统计，2020年全国农业生产托管服务面积超过16亿亩次，其中服务粮食作物面积超过9亿亩次，服务带动小农户7000万户，在破解“谁来种地、怎么种好地”难题、保障农产品有效供给等方面发挥了积极作用。

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