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前4个月已建成高标准农田建设面积约3383万亩

2021年06月05日09:30 | 来源：人民网
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人民网北京6月5日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，今年1至4月，全国开工在建高标准农田面积约2692万亩，占年度任务量26.9%；已建成高标准农田建设面积约3383万亩，占年度任务量33.8%；新增高效节水灌溉面积921万亩，占年度任务量61.4%。总体看，目前全国高标准农田建设进度符合预期。

据农业农村部相关负责人介绍，近年来国家以提升粮食产能为首要目标，坚定不移抓好高标准农田建设，积极推动各地大力实施项目，持续改善农业生产条件，夯实了国家粮食安全基础。2021年，农业农村部联合有关部门按照“大专项+任务清单”的管理方式，继续大力支持各地建设1亿亩高标准农田，统筹发展1500万亩高效节水灌溉。截至2020年底，全国已累计完成《全国高标准农田建设总体规划》确定的到2020年建成8亿亩的目标任务，为连续多年确保全国粮食产量稳定在1.3万亿斤以上发挥了重要支撑作用。

记者从梳理的近年来各地实际情况看，高标准农田建设成效明显。在粮食安全基础、加快农业转型升级和增加农民收入方面起到了重要作用。建成后高标准农田项目区农业生产条件大幅改善，农田抗灾减灾、旱涝保收能力明显增强。据介绍，在河南省商水县2019年高标准农田建设项目区亩均粮食产量比非项目区增产203.4斤。

在农业转型升级方面，高标准农田的灌排和交通体系更加完善，推动了土地规模经营和机械化发展，促进了农业节本增效。以吉林省松原市为例，通过高标准农田建设，切实改善农机通行和作业条件，提高了农业机械化应用水平，到2020年全市综合机械化水平达到95%。

农业兴则基础牢,农村稳则天下安,农民富则国家盛。高标准农田项目区农业生产条件进一步改善，通过节约人工、肥料、农药等投入和增加综合收益，使农业节本增效，农民增收减负。“甘肃省张掖市高标准农田项目区机耕费、铺膜春播、灌水等成本均显著下降，累计亩均可节约成本500多元。”相关负责人介绍说。

据了解，下一步，农业农村部将依据新一轮全国高标准农田建设规划，加快形成国家、省、市、县级四级规划体系，充分发挥规划的统筹引领作用，并指导各地进一步巩固和拓展高标准农田建设筹资渠道，切实提高资金投入和工程建设标准，加强农田基础设施建设。

(责编：张文婷、高雷)

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