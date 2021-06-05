人民网北京6月5日电 （记者车柯蒙）当前，粤港澳大湾区驶入深度融合协同发展的快车道，三地协同发展已成快速推进之势。在广东，税务部门围绕减税降费、深化合作共治、优化营商环境等领域推出系列举措，持续赋能湾区崛起，在助推大湾区融合协同发展中发挥了重要作用。

珠海是粤港澳大湾区重要节点城市，毗邻港澳，也是全国最早的经济特区之一。

一家澳资企业3年前入驻珠海横琴·澳门青年创业谷，该公司创始团队利用数字微流控技术，将生物实验室“搬”进一台便携式设备里，可做DNA层面的人体疾病检测、动植物病原体测试，相关项目也成澳门与内地产学研合作的代表性项目之一。

记者了解到，作为横琴新区高新技术企业，该公司享受到包括租金减免、政策补贴、人才引进、研发费用加计扣除等一系列优惠政策，公司初创期的发展因税收红利的“加持”而动力倍增。

“澳门居民来公司工作，可以享受个税补贴，公司每年也可以享受企业所得税优惠。同时，公司是初创企业，资金比较紧缺，研发投入是非常大的，研发费用加计扣除的政策，对于公司财务预算和规划而言都是利好。”该公司创始人陈天蓝表示。

人才，是粤港澳大湾区发展的核心要素。广东省税务部门在人才引进方面也积极作为。2019年6月，广东省财政厅、广东省税务局出台《关于贯彻落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》，进一步明确个人所得税差额补贴的标准和范围、人才认定的原则和范围，并充分考虑珠三角9市的实际需要，由各市实施制定高端人才和紧缺人才的具体认定标准和操作办法。据悉，2020年，大湾区受理境外人才申请个税补贴8979人,补贴金额26.6亿元，外籍人才人均税负率从将近30%降为15%，推动实现大湾区人才实际税负水平与港澳地区趋同。

今年1月，深圳市税务局印发了《港澳涉税专业人士在中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区执业管理暂行办法》，《办法》适用范围由原香港税务师扩展到香港、澳门涉税专业人士，并进一步放宽了执业限制。3月25日，港澳涉税专业人士政务服务中心正式在前海税务局揭牌，该中心的设立标志着港澳涉税专业人士跨境执业这项创新性制度在深圳正式落地。据悉，截至5月底，已有55位港澳涉税专业人士办理完成跨境执业登记，2家合资税务师事务所完成行政登记，标志着从制度到实践的重大突破。

4月26日，国家税务总局广东省税务局、国家税务总局深圳市税务局联合举办“便民办税春风行，粤深合作惠民生”粤港澳大湾区税收协定待遇协作管理工作机制启动仪式暨《税收协定待遇协作管理备忘录》签署活动。“粤港澳大湾区发展战略的实施，对进一步加强广东、深圳税务合作提出了新的更高的要求，也提供了更加广阔的舞台。”广东省税务局党委委员、总会计师蒋余良表示。

一家主营珠宝首饰的生产、批发、零售，以及钟表批发、零售的企业成为首家受惠的外资企业。“作为港资企业，我们集团在湾区的投资经营一直非常活跃，在广州、佛山都设有子公司和生产厂。此前，各子公司申报享受税收协定待遇后，财务人员需要分别配合多个税务部门开展后续管理。”该公司中国营运管理中心财务总经理杨小林表示，有了税收协定待遇协作管理工作机制，享受税收协定优惠更便利、更高效、更安心了，也让我们对湾区营商环境更有认同感，对粤港澳大湾区的未来发展更有信心。

据介绍，该机制启动前，非居民纳税人在粤港澳大湾区不同地市享受协定待遇，需要向不同主管税务机关报送后续管理资料，接受多地税务机关的后续管理。机制启动后，将实现“资料一次报送，信息高效共享，执法标准统一”的目标。符合条件的非居民纳税人仅需向一地税务机关报送后续管理资料，还可享受税务机关提供的跟踪服务，及时获取咨询和辅导服务。

(责编：张文婷、高雷)