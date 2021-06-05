人民网北京6月5日电 （记者乔雪峰）记者从中国民用航空局获悉，继5月发布第一批“我为群众办实事”任务清单后，民航局近日再次发布第二批任务清单，包括进一步缩短机票退款时限、满足旅客在机场内充电需求、推动机场航空观景设施规划建设等6项具体任务，继续努力让广大旅客享受到更高品质的民航服务，切实增强旅客航空出行的获得感、幸福感。

民航局相关负责人对此次列出的6项任务进行了详细解读，他表示，一是进一步缩短民航客票退款时限，对通过航空公司直销渠道购买的客票，在退款时争取做到“秒退”；二是更好满足旅客在机场为手持移动设备充电的需求，在机场出发候机大厅、登机口等区域多渠道、多方式增设充电设施，为旅客的手持充电设备提供充电服务，消除充电盲区。

三是加强服务信息告知，践行“真情服务”理念，落实《公共航空运输旅客服务管理规定》相关要求，对客票有效期、客票退改实施细则、登机口变更等重要服务信息，以显著方式提醒旅客。

四是提升民航无障碍环境建设水平，开展无障碍环境建设专项行动，出台促进机场无障碍环境建设的指导意见，为残障人士、老年人、儿童、母婴等特需旅客和其他所有旅客群体提供更加人性化的机场无障碍服务环境。

五是推动机场航空观景设施规划建设，编制发布《民用机场航空观景设施规划建设指南》，提升旅客出行体验，满足航空爱好者观景需求，促进航空知识普及和航空文化传播。

六是提升机场公共区域母婴服务，落实《关于加快推进母婴室设施建设的指导意见》《关于在机场设置母婴室的通知》相关要求，进一步完善母婴室设施设备，努力创造独立、整洁、温馨的母婴空间。

据了解，此前，民航局推进“我为群众办实事”实践活动，立足民航行业发展实际，针对群众航空出行中亟待解决的困难和民航服务中需要改进的工作，研究推出了在航班正常、行李跟踪、无纸化出行、安检、中转服务、客舱无线网络服务、客票退改签、机上餐食、便利老年人服务、投诉平台方面的10件实事。

上述负责人表示，下一步，民航局将按照多渠道、清单式、常态化和高标准的要求，进一步加大工作力度，高标准逐项推动落实，确保任务取得实实在在的效果，切实为群众解难题、办实事。

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