2021年六五环境日国家主场活动现场。人民网记者 余璐摄

人民网西宁6月5日电 （记者余璐）5日，“美丽中国，我是行动者”2021年六五环境日国家主场活动在青海西宁举行。在活动现场，2021年度“‘美丽中国，我是行动者’提升公民生态文明意识行动计划”先进典型名单揭晓。

记者了解到，2021年3月，生态环境部、中央文明办联合启动2021年度“‘美丽中国，我是行动者’提升公民生态文明意识行动计划”先进典型宣传推选活动。

生态环境部相关负责人对记者表示，活动自开展以来，社会各界积极响应，政府、企业、社会组织和公众等踊跃参与，展现了全民共建美丽中国的生动场景。

经过组织推荐、宣传展示、线上投票、专家审议、网络公示等环节，冯淑珍等94人被推选为2021年百名最美生态环保志愿者，奉化大堰生态环境教育特色小镇试点项目等10个案例被推选为2021年十佳公众参与案例，北京城市排水集团槐房再生水厂等9家单位被推选为2021年十佳环保设施开放单位。

(责编：张文婷、章斐然)