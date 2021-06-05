6月4日，百世集团发布《2020企业社会责任报告》。报告介绍了百世集团2020年履行社会责任的情况。

“一家企业在不断优化业务与服务的同时，也应该利用自身优势主动承担和履行社会责任。”百世集团董事长兼CEO周韶宁表示，百世将保持高质量发展、强化科技创新，为员工、股东、社会创造更好的价值和回报。

作为智慧供应链服务商，百世集团已为数千万用户提供物流服务，为数百家品牌企业提供智慧供应链服务。报告显示，百世在全球范围内自有员工近9800人，在16个海外国家和地区实现服务覆盖。2020年，百世集团总收入约300亿元，入榜中国民营企业500强、中国民营企业服务业百强。

该报告还集中展示了百世在社会公益和绿色物流上的贡献。

在社会发展方面，百世快递坚持“物流+公益”，不断完善乡村基础物流设施建设，打通农村物流渠道，截至2020年12月底，已在全国拥有49000多个末端网点，乡镇覆盖率达到93%，且辐射至新疆、青海等偏远地区。为助力打赢脱贫攻坚战，百世还通过“农品优行”计划为贫困地区脱贫摘帽提供新路径和新模式，截至2020年12月底，该计划已为全国30余个地区的100多款农产品提供售卖和运输便利，累计助农收益超6500万元。

同时，百世集团积极投身公益事业。2020年全年，百世公益共投入184.8万元，在抗疫驰援、精准扶贫、特殊群体关怀等方面组织参与公益爱心活动近20项，并通过捐资助学帮助了2300名贫困儿童。

在海外，百世也积极承担社会责任。去年，百世通过泰国分公司向当地医院捐赠价值超过150万泰铢的医疗设备，为六轮卡车司机们捐赠了2500个防疫包，还为因疫情而收入锐减的突突车（当地特色出租车）、马车司机提供快递员岗位，帮助当地保留旅游特色的同时保障了此类人群收入。此外，百世还向泰国盲童、聋哑儿童捐献物资，为泰国洪灾灾民捐赠饮食。

绿色物流方面，百世强调以信息指导物流、以创新提升效率，在运营、包装、运输上强调降低能耗。通过一联单、环保集包袋、绿色回收箱等绿色快递方案落实环保要求；通过智能路由规划、新能源车的使用、高运力甩挂车、中置轴车辆应用、网络优化等实现低碳运输。

报告显示，截至2020年12月底，百世快递总计投入环保集包袋900万条，循环使用次数达2.8亿次；全网一联单使用范围占比超99%；全国快递站点和邻里驿站共计投入6000个绿色回收箱。百世快递和快运双网融合后，通过相互填仓、融合线路等办法节约成本2.87亿元。

(责编：李源、董童)