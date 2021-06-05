新华社北京6月5日电 题：以典型示范带动改革深化——国资委党委书记、主任郝鹏谈中央企业深入实施国企改革三年行动

新华社记者王希、姚湜

国企改革三年行动正迎来“棋至中盘”的关键节点。目前中央企业实施三年行动进展如何？下一步怎样推动改革提速加力？新华社记者近日采访了国务院国资委党委书记、主任郝鹏。

央企实施三年行动取得阶段性进展

2020年，国企改革三年行动（2020-2022年）正式实施，吹响了新一轮改革“冲锋号”。

郝鹏表示，三年行动启动以来，国资央企坚决落实党中央、国务院部署要求，全力以赴推动十方面50条重点任务落实落地，国资委建立了“月例会、季综合、半年报、年总结”工作机制，各中央企业逐级压实责任，形成了上下贯通、纵深推进的改革新局面，呈现出昂扬向上、焕然一新的改革新气象。

据介绍，目前央企集团层面已100%制定党委（党组）前置研究讨论重大经营管理事项清单；93.8%的央企子企业实现了董事会应建尽建，其中6成以上实现了外部董事占多数。

同时，央企全员绩效考核覆盖率已达98.2%，所属单位累计实施了500多个中长期激励方案；研发投入强度稳步提升，关键核心技术攻关实现重大突破；剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题基本完成，进入收官阶段。

“总的看，我们改革各项工作都取得了明显进展。”郝鹏表示，央企改革仍存在不平衡、不到位的情况，还有部分改革难点亟待突破，要以更大决心、更大力度切实加以解决。

以典型示范带动改革推向纵深

在国资委日前举行的中央企业改革三年行动推进会上，多家央企主要负责人，围绕市场化机制建设、布局结构调整、科技创新、混合所有制改革等介绍了经验。

伴随改革步入“深水区”，挑战更多、难度更大。央企跑好三年行动的“下半程”，充分发挥典型引领的示范作用是推动工作的重要方法。

以当前国企改革的重点三项制度为例，为坚决啃下这块“硬骨头”，中国一汽、中国一重、鞍钢等央企敢为人先，从经理层改起，以上率下破解三项制度改革难题，激活企业发展的一池春水，促进了经济指标的全面提升。

“实践表明，三项制度改革是国企改革最需要攻坚的关键一环，而抓住了经理层就抓住了三项制度改革的‘牛鼻子’。”郝鹏表示，下一步央企要从经理层改起，带动破解三项制度改革难题，制度化、常态化推行中层管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出等市场化用工制度。

据介绍，近年来央企实施国企改革三年行动蹄疾步稳、亮点纷呈，国资委通过编印改革行动简报、出版案例集等方式推出了很多改革典型，介绍了各具特色的改革经验和有效模式——

全面落实“两个一以贯之”，推动中国特色现代企业制度更加完善；紧盯企业自主创新深化改革，着力促进高水平科技自立自强；聚焦主责主业、服务国家战略，积极推进布局优化和结构调整；积极稳妥推进混合所有制改革，着力转机制、增活力；以正向激励激活人力资本，加快构建业绩导向鲜明的激励约束机制；科学合理授权放权，有效发挥各级企业市场主体作用……一系列典型经验助力企业更好地理解改革政策，放开手脚探索。

郝鹏表示，下一步要多推典型、多出经验，认真学习借鉴国内外各类优秀企业优点，总结推广“双百企业”“科改示范企业”“对标一流管理提升标杆企业”改革经验，鼓励支持基层大胆改革创新，以点带面把央企改革向纵深推进。

更大力度改革举措蓄势待发

“对于中央企业来讲，实现做强做优做大、加快打造世界一流企业，关键在改革，而改革的当务之急就是要坚决落实好国企改革三年行动的各项任务。”郝鹏说。

如何确保国企改革三年行动有力有序有效推进？据了解，一方面各中央企业瞄准年底前完成三年行动70%任务的硬指标，在确保质量的前提下，倒排工期，务求实效；另一方面，针对重点难点问题特别是共性问题，一系列更大力度、更为精准的改革举措即将亮相——

围绕推动企业科技创新，国资委将进一步加大政策精准供给，鼓励企业整合集聚创新资源，扎实开展产业共性关键技术研发、科技成果转化及产业化、科技资源共享服务，提升我国产业基础能力和产业链现代化水平。

“十四五”国资央企发展规划纲要即将出台。同时，国资委要求各央企把编制实施好“十四五”企业发展规划与深化改革、加快布局结构优化调整有机结合起来，加大对前瞻性战略性新兴产业的布局投入，坚决走绿色低碳发展之路。

强化正向激励，是国有企业激发活力、提高效率的重要举措。近期，国资委在系统推进创新激励、探索骨干员工跟投等方面还在研究一些更大力度的政策措施。

“必须要有时不我待的强烈紧迫感，用好稳增长压力较小的窗口期，发扬钉钉子精神提速加力，把国企改革三年行动的各项工作抓得更紧更实。”郝鹏说。

他表示，国资委将继续落实好月例会和季度推进会等制度，加强工作统筹和专项督导，对任务重、难度大的企业进行重点关注指导，对进度慢、效果差的企业通过印发提醒函、工作约谈等方式督促整改。

(责编：杨光宇、胡永秋)