新华社南京6月5日电（记者胡喆、陈席元）为全面总结国家创新型城市建设进展，交流推广创新型城市建设经验，研究部署新时期创新型城市建设重点任务，推进打造一批具有全国影响力的区域创新高地，6月5日，科技部在南京组织召开国家创新型城市建设工作推进会。

2010年，为深入贯彻党中央、国务院关于加快提高自主创新能力、建设创新型国家的重大决策部署，促进区域经济社会又好又快发展，科技部启动创新型城市工作。近年来，科技部会同有关部门加大布局建设力度，支持78个城市建设国家创新型城市。

科技部部长王志刚指出，十年来创新型城市建设取得显著成效，各创新型城市积极探索各具特色的创新发展模式，在立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展方面走在全国前列。特别是在强化科技创新策源功能、引领经济社会全面发展、优化创新创业生态、支撑区域协同创新和协调发展等方面，创新型城市发挥出重要作用，为我国进入创新型国家行列提供了坚实支撑。

王志刚强调，要充分认识和把握创新型城市建设面临的新形势新挑战，站在新的历史起点上，提升创新型城市建设水平，要进一步提高政治站位，胸怀“两个大局”，心怀“国之大者”，坚持“四个面向”，把创新型城市作为实现科技自立自强，加快创新型国家、科技强国建设的战略支点。要强化目标导向，做好新时期创新型城市建设的顶层设计和系统谋划。要强化任务部署，围绕高质量发展和社会民生改善等明确推动创新型城市建设的重点任务。创新型城市要结合自身条件，发挥科技创新的长板效应，在提升原始创新能力、加强先进适用技术的转化应用、增进民生福祉、持续深化改革、强化开放合作等方面谋好篇、布好局。各省级科技管理部门要把城市科技工作摆在更加重要的位置，强化资源配置，加强政策指导，做好服务保障。

科技部副部长徐南平表示，各创新型城市要把创新摆在更加突出的位置，把创新型城市建设与地方经济社会发展更加紧密地结合起来，坚持以创新驱动高质量发展为主线，从自身优势领域发力，进一步优化发展路径，努力打造和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化创新型城市。

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