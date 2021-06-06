人民网记者 陈远丁

可降解的购物袋、垃圾袋、餐盒、口罩、衣服……原来是用玉米淀粉、秸秆和玉米芯做成的。6月初，“大国小鲜@新发展理念”网络主题采访团来到河南省濮阳市南乐县，参观了国家级生物基材料产业园区。如今，每天有50万只可降解购物袋、垃圾袋从这里发往北京、上海、海南、深圳等地。

在河南龙都天仁生物材料有限公司（以下简称龙都天仁）的制袋车间里，自动化生产线格外繁忙，砰砰作响，声音此起彼伏，有节奏地“吐”出型号不一的购物袋，而工人们往来穿梭，巡检机器，分类整理。

“公司所有产品均为100%全降解产品。”总经理何新宇介绍说，生物基材料，是利用可再生生物质为原料，通过生物、化学等方法制造的新材料，具有绿色环保、节能减排、原料可再生等优势，是解决“白色污染”的理想替代品。

据介绍，除了玉米淀粉，秸秆和玉米芯也能被制造成液化制糖、L-乳酸、聚乳酸或聚乳酸共聚物等工业原料，再被制作为聚乳酸改性材料及制品、纤维、被服、可降解薄膜、水稻育秧盘等终端产品。这还有助于化解农村地区秸秆焚烧的环境治理“老大难”问题。

龙都天仁是一家致力于生物基可降解材料及制品的研发、生产、销售、从事货物和技术进出口业务的高科技企业。它成功实现了由L-乳酸直接到聚乳酸的转化，一举打破了跨国公司的技术封锁和垄断，大大降低了整个生物基材料产业的生产成本。此前该公司可降解制品主要以出口为主，而在2020年内销市场已占40%。京东、美团外卖、永辉超市等成为其内销的主要渠道。

距离龙都天仁不远的河南星汉生物科技有限公司（以下简称星汉生物），则是一家主要从事农作物秸秆收、储及综合利用等业务的高科技公司。其通过引进实施重大科技专项秸秆制糖制乳酸技术，解决了传统秸秆制糖转化率低、发酵制取L-乳酸成本高的问题，标志着聚乳酸生物基材料产业实行非粮化生产关键技术得到解决，从源头降低了生产成本。

越来越多的废弃口罩让人不安。而在濮阳市华乐科技有限公司的展厅，一种可降解喷熔布制成的口罩吸引了大家的目光，令人期待。该公司主要研发、生产生物基可降解包装材料。目前该公司年可生产50000吨可降解塑料、3500万平方米包装纸制品、4200万平方米复合软包装制品。

“我们园区的几家公司对玉米可谓‘吃干榨尽’。如今园区已形成了一条完整的聚乳酸材料产业链。”何新宇表示。

近年来，南乐县抢抓国家发展战略性新兴产业机遇，大力发展生物制造产业。自2014年10月南乐县主导实施的濮阳市生物基材料产业集群被国家发改委、财政部批复为生物基材料产业园区以来，通过技术引进和集聚发展，生物基材料产业在南乐县得到了突破性发展，并列为濮阳“三大三专”主导产业，确定为“十四五”期间全市支持发展的重点产业。

目前，南乐县生物基材料产业园构建了聚乳酸、热塑复合材料等完整产业链，产品涵盖可降解塑料制品、包装覆盖膜、农用地膜等7大类30余种，形成了年产50万吨的产能。而生物基材料企业已经由2014年4家、产值3000万元增长到现在的16家、产值达20亿元。

产业链的完善和产业的集聚发展，促进了生物基材料产业快速发展，并产生虹吸效应。龙都天仁聚乳酸改性树脂及制品扩建项目顺利建成投产，企业年产可降解垃圾袋达到3.2万吨；上海曦江投资有限公司10万吨生物降解材料及制品项目预计今年9月份建成投产；星汉生物预计今年年底第一条10万吨L-乳酸生产线建成投产；宏业生物科技股份有限公司生物基材料及生物医药中间体和60万吨PBAT项目，今年年底全部建成投产……

生物基可降解制品也渗透进南乐百姓的日常生活。从2018年起，南乐县开始在全县推广生物基可降解制品。如今在南乐县，货架上售卖的所有垃圾袋都是可降解制品，几乎每间屋中，垃圾桶里套着的也都是可降解塑料袋。“白色污染”在南乐县得到较好的遏制。

(责编：初梓瑞、高雷)