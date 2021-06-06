原标题：发展特色产业 村庄增绿农民增收

乡村振兴 美丽北京

借势冬奥会和世园会，营建美丽乡村，促进农民增收。6月4日，延庆区委副书记、区长于波做客北京广播电视台《乡村振兴区长谈》专题节目时谈到，2022年北京冬奥会和冬残奥会即将到来，作为三大赛区之一，延庆区借势推动“农村人居环境整治”，农村生态环境、人居环境、生产生活都发生了很大变化。

延庆是北京的农业大区，全区共有18个街乡镇，376个行政村。于波区长介绍说，为改善农村人居环境，延庆区落地了七项保障措施：

首先借冬奥世园筹办举办之势，自2018年起，延庆开展农村人居环境整治三年行动，2020年年底，延庆被评为全国村庄清洁行动先进区；其次，延庆将农村人居环境整治与创建全国文明城区、创建国家卫生区等工作统筹推进，形成了农村人居环境整治人人参与、齐抓共管的良好氛围；第三是“拆违”，从2018年到2020年，延庆拆除违法建设228万平方米，今年延庆正创建基本无违建区；第四是“清脏”，从2020年开始，延庆18个街乡镇推进垃圾分类示范片区创建，目前已有13个街乡镇通过市级验收，39个村（社区）达到了垃圾分类示范村（社区）标准；第五是“治乱”，政府部门从进入延庆的“第一印象”抓起，沿高速、高铁等交通主干道营造高标准景观环境，同时开展背街小巷整治，改造农村户厕8490户；第六是“增绿”，延庆通过建设城市公园、绿化美化村庄、增加小微绿地，让农村面貌焕然一新；最后一点是“建章”，保障农村人居环境管有所依，长效巩固人居环境整治成果。

环境改善的同时，更要让百姓的“钱袋子”鼓起来。于波区长在节目中谈到，延庆借世园会举办、冬奥会筹办契机，发展“特色产业”，带动群众就业、创业、增收。

首先是大力发展现代园艺产业，延庆聚集了将近200家现代园艺企业，提供了大量就业岗位；此外，利用丰富的空域资源，延庆积极发展无人机产业，大量吸纳就业，让农村小伙子变成无人机飞手；随着冬奥会临近，延庆聚集了众多冰雪企业，带动了相关领域就业。

为实现高质量、有尊严、更体面的就业，延庆区还把年轻人的就业分成几个方面：首先是向城区输出，通过“延海合作”等有利政策，提供大量公共服务岗位以及一些高新技术岗位；其次是鼓励创业就业，积极开展各类科创、文创、旅游创业等大赛大会，为创新创业提供平台；三是大力开展就业培训，并由政府“买单”，例如为符合条件的延庆区城乡劳动力开展滑雪教练员、无人机驾驶员、餐饮客房服务等免费技能培训，促进更高质量就业；而对不方便或不能外出就业的群体，延庆利用制度优势，采取公共服务岗位兜底的方式解决就业。

文/本报记者 崔毅飞

摄影/张延

(责编：王连香、初梓瑞)