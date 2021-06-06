人民网记者 李彤

6月3日至5日，第九届中国网络视听大会在成都召开。大会以“奋进视听新征程”为主题，探讨新形势下网络视听持续健康发展的方法路径。

无视听，不生活！在大会现场，嘉宾们都在关心哪些话题？观点碰撞中产生了怎样的思考？哪些当前的产业“现象”将成为发展“趋势”？人民网为您梳理部分“干货”观点。

内容生产

央媒平台“大象会跳舞” 视频平台加码“内容为王”

第九届中国网络视听大会现场。主办方供图

据大会期间发布的《2021中国网络视听发展研究报告》显示，近年来以“人民视频”“央视新媒体”“新华网”为代表的央媒平台在媒体深化融合发展中，不断推出更符合现代网络传播规律的新媒体产品，在巩固宣传主阵地，发挥主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力方面取得了更大成果。

中国人民大学新闻与社会发展研究中心研究员颜梅表示，媒体融合已经从最初的转观点、做产品、建平台，发展到了由表到里、由点到面、由个体到生态的逐步深入。媒体融合走上了快车道，融合实践持续深化，已经成为社会各界关注的热点。

“大象也要学会跳舞。”复旦大学新闻学院执行院长、党委书记张涛甫认为，目前媒体融合最迫切需要解决的是加强与受众和用户的连接，创新机制和体制的灵活性，并在精准受众和精准需求上深度融合。

“融合传播的博弈及趋势，正呈现出8个特点。”江苏省广播电视台（集团）党委书记、台长、董事长卜宇认为，传统媒体不再是传播主渠道，但长时间内还会是信息的主出口；经过新技术工具处理的信息更受用户关注，但真实公正永远是核心因素；单一传播不能形成“现象级”热点，立体传播是必选方案；普适性传播日趋式微，基于算法的定制化精准传播兴起；汇聚专业权威的意见成平台竞争的焦点，情绪化表达内容充斥平台影响良性发展；视频内容新生态正在建立，短视频、直播成为传播主样式；云技术平台成为媒体必备支持系统，分析评估成为必要环节；用户画像开发维护，为精准有效传播提供了有力支持，同时助力媒体实现精准营销。

成都市广播电视台党委书记、台长曾义说：“在调查中发现，大多数受访者认为电视台仍然是权威信息的传播平台。但值得重视的是，在媒体融合建设中，要防止主流媒体的自媒体化，避免为了追求流量、点击率，传播的内容出现浮躁、炫技、娱乐化、碎片化、朋友圈化等现象。”

在主流媒体探索融合发展的同时，视听行业“兵家必争之地”正在向“内容为王”转变，内容更加专业化、工具化、权威化是精耕细作的未来。

“长视频是刚需，也是优质的来源、生态的基石。”芒果TV总裁蔡怀军认为，疾风的洗礼，吹走的是泡沫，留下的是真正有价值、有社会影响力、有现实意义的东西，这正是优质内容的能量和价值所在。

谈及未来视频传递的内容，哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿认为，视频将是更加高效传递知识的方式，未来网络视频内容增长最快的将是知识类视频。过去人类的知识被记录在书本上，未来可以通过视频的方式再次传递。

阿里文娱总裁、优酷总裁樊路远说：“实践证明，主旋律也可以很流行。《觉醒年代》的播出期热度峰值接近9500，六成观众是35岁以下的人群。尽管时代不同，但年轻人对于信仰的追求不变，这也是视频内容创作的优质资源。”

技术创新与应用

带来“身临其境”的用户体验 让更多想象成为可能

参观群众排队体验网络视听新技术、新服务。人民网记者 李彤摄

全息影像、8K超分、裸眼3D、互动屏、云VR直播、体感游戏……本次大会，首次设立了高新视听技术体验展。“一次性体验最新的网络视听技术，太爽了！”参观群众边走边看，不时拿出手机拍照合影，在朋友圈里发着“黑科技”酷炫照片。

“建设网络强国、数字中国，离不开5G新基建。”中国移动咪咕公司党委书记、总经理刘昕表示，“5G+”将带来更丰富、更多元的网络视听新业态。目前，中国移动已建成5G基站超40万个，5G套餐用户数2.1亿。中国移动今年初在海拔5374米的甘巴拉，开通了全球最高海拔的5G常设基站，彰显了我国5G新基建的领先优势。

对于技术的应用，刘昕说，去年公司全年开展了线上“云演艺”超过200场，还有“5G+云演播”“5G+云阅读”“5G+云文博”让越来越多的用户有了全新的视听体验。

在“VR视听前沿发展论坛”上，北京师范大学新闻传播学院的执行院长张洪忠分享了对VR发展的预测。他认为，虚拟现实技术作为引领产业变革的重要力量，是下一代通用性技术平台和下一代互联网的入口，这必将加快重构人们的生活、学习和思维方式。

“我至今记得当年电影《阿凡达》带给自己的震撼视听感受。” 西南交通大学人文学院院长、教授石磊认为，VR是一种技术、艺术和传播的融合，是文化视觉转向的新特征。

“VR是构建场景的全新媒介，它能够提供沉浸、可互动的场景。”北京师范大学新闻传播学院学术委员会主任喻国明认为，VR要形成自己的价值闭环，对于有意做大的VR厂商，布局生态才能在未来竞争中抢占先机。

长短对阵

短视频将与综合视频开展激烈的用户“争夺战”

《2021中国网络视听发展研究报告》截图。

《2021中国网络视听发展研究报告》显示，截至2020年12月，我国网络视听用户规模达9.44亿，较2020年6月增长4321万，网民使用率为95.4%。在各细分领域中，短视频的用户使用率最高，为88.3%，用户规模达8.73亿；综合视频的用户使用率为71.1%，用户规模为7.04亿。

其中，有56.3%的受访者认为，短视频行业的竞争已经从单纯追求用户规模增长，转移到增强用户粘性，将与综合视频开展更加激烈的用户时间“争夺战”。

在论坛交流时，双方的矛盾点集中在了版权保护方面。在会议上，有嘉宾说：“如今我们期待全社会像打击酒驾一样打击侵权，共同建立短视频先授权再使用的规则，继续为行业创造规范有序的创作环境。”“这（盗版）是一个非常严肃的问题，影响整个行业的健康发展”。

有业界人士对人民网表示，老话讲“晴天修房子”，但随着网络视听进入精细化赛道，一些快速发展期隐藏的问题逐渐显现。这在某种层面上，也体现了行业的集体焦虑。“某种意义上，时间是解决一切问题的办法，也期待行业的有序良性发展，为用户带来更好的体验。”（综合四川日报、成都日报报道）

(责编：初梓瑞、高雷)