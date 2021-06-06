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两部门联合调研小麦市场情况 坚决打击囤积居奇等行为

2021年06月06日08:42 | 来源：人民网
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人民网北京6月6日电 （记者夏晓伦）近日，国家发展改革委、市场监管总局派出联合调研组，赴河南省小麦主产市县开展实地调研，了解小麦收购和粮食市场情况。

记者获悉，调研组重点调研了部分粮食贸易企业和加工企业，详细了解小麦收购数量和价格、企业仓容和库存、收购资金来源等情况，分析研判后期市场形势和价格走势。

下一步，国家发展改革委、市场监管总局将会同相关部门，继续密切关注粮食市场动态，坚决打击囤积居奇、哄抬价格、捏造散布涨价信息等行为，维护粮食市场秩序和价格稳定。

据了解，我国小麦常年产量在1.25亿至1.35亿吨，年度之间面积波动不大，主产区主要集中在黄淮海地区。单产受自然灾害影响大，年度间略有波动。2020年国内小麦总产量1.34亿吨，同比增加65.5万吨，处于历史较高水平。

记者还了解到，山东省也是我国小麦的主产区之一。对此，山东省粮食行业协会提醒，随着新小麦收购价提前透支后期利润，谨防供给压力后移，提前做好后期风险防范，综合考量收购成本与费用，统筹优化粮食购销业务，随行就市，不囤积居奇，认真遵循国家粮食收购政策，助力丰产丰收，维护国家粮食安全。

(责编：初梓瑞、高雷)

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