阿勒泰地区塔拉特村——

红色旅游托起幸福生活

本报记者 胡仁巴

“我们要让游客有舒适的入住体验，来了不想走，走了还想来。”初夏时节，新疆阿勒泰地区富蕴县可可托海镇塔拉特村村民玛合巴丽·夏力哈尔与表弟在村里合伙开起民宿，引来慕名而来的游客。玛合巴丽·夏力哈尔对未来的旅游发展信心满满。

与玛合巴丽·夏力哈尔的民宿点仅隔5公里，在可可托海镇国家矿山公园景区，运营部经理谭胜利一有时间，就会为游客讲述父辈们在这里奋斗的故事。曾经的可可托海，因矿而生，吸引了数以万计的建设者，蕴藏了一个值得深入探寻的地方——“三号矿脉”，孕育出“吃苦耐劳、艰苦奋斗、无私奉献、为国争光”的精神。

近年来，塔拉特村184户牧民依托当地地质矿产和自然景观以及红色旅游资源，经营餐饮、住宿，销售手工艺品、黑加仑、奶制品等特色旅游产品，过上了幸福生活。

“目前，村民人均年收入达到2万元以上。”富蕴县可可托海镇塔拉特村党支部书记赫巴特·毛力汗介绍说，2016年8月，该村被确定为“一村一品示范村”。

2017年底，当地挂牌成立可可托海干部学院，紧紧抓住三号矿脉、地质陈列馆等丰富的红色历史遗迹，将老一辈留下的卓越历史功勋呈现在学员面前。

2019年，当地在可可托海镇新建集学、游于一体的研学实践营地，塔拉特村也成为当地丰富多彩的红色旅游目的地之一。

“开展研学游，有利于培育和践行社会主义核心价值观，激发对党、对国家、对人民的热爱之情，不忘初心，继续前行。”谭胜利介绍。

阿克苏地区柯柯牙——

昔日荒漠变为绿色屏障

本报记者 韩立群

走进阿克苏柯柯牙纪念馆，眼前5幅卫星遥感影像图让人震撼。老照片是茫茫戈壁，沟壑纵横，寸草不生；新照片绿色出现，面积不断扩大，最后是大片绿色。

阿克苏地区位于新疆天山南麓塔克拉玛干沙漠北缘，沙漠戈壁面积广大。柯柯牙，在维吾尔语中意为“青色的崖壁”。过去，每年受季风气候影响，风沙一夜之间便可侵袭万亩良田，人们待在家里不敢出门。上世纪80年代，阿克苏市、温宿县等被荒漠戈壁包围，沙漠离城区最近处只有6公里，且以每年5米的速度逼近。

根治风沙危害，出路在植树造林。1986年，阿克苏地区启动柯柯牙绿化工程，成千上万人前赴后继投身这项事业。

曾是柯柯牙绿化工程首批37名护林员之一的宋建江这样回忆当年情形，“那时真是蚂蚁啃骨头。铁锨、十字镐是主要工具，全凭一腔热血。”

数万名各族干部群众和学生冒着风沙，骑自行车十余公里来到柯柯牙挥锹抡镐。硬的地方，一镐下去就是一个白点。有一次，一处埂子跑水。情急之下，宋建江一边躺倒在水口子上，用身体挡住水流，一边喊人过来堵住水口。

目前，柯柯牙已完成人工造林100万亩，生态林、景观林、经济林，让昔日的风沙之源变成坚不可摧的绿色长城。同时，硕果累累的经济林又助力各族群众增收致富。

“生态环境保护功在当代、利在千秋，我们要一代接着一代干，永无止境。”新疆维吾尔自治区政协副主席、阿克苏地委书记窦万贵说。

喀什地区伽师县——

告别涝坝水喝上放心水

本报记者 李亚楠

“洗菜的水别倒掉，还能浇菜园子呢！”

“这还用你说！喝上了甜水，也不能忘了以前，要记得节约用水！”

新疆喀什地区伽师县江巴孜乡依排克其村，80多岁的伊米提·艾山和老伴儿将洗菜、洗手的水都收集在水桶里，小院的洒扫、门前的菜园，都靠这些水。扫完院子，伊米提拧开院子里的水龙头，掬起一捧水到嘴边：“这里的水，真甜！”

从伊米提记事时起，就喝涝坝水，星罗棋布的蓄水坑，在汛期将河渠水、冰雪融水、雨水引入其中，便成了人和牲畜的水源。伊米提皱着眉头说：“那水苦啊！苦得就像嚼了青树叶子。”

1997年，来自疏勒县洋大曼乡7眼机井中的水通过自来水管流入了伊米提家。但来自地下的自来水喝了没两三年，水又变咸了，喝了嗓子发干——伽师县处在南天山柯坪地震断裂带上，发生一次地震，地下水位就变化一次，水质就恶化一次。

2019年5月，伽师县城乡饮水安全工程正式开工，总投资17.49亿元。2020年5月，由慕士塔格峰冰川雪水融汇而成的盖孜河水，经过沉砂池沉淀、水厂处理，跨越3个县，通过1827公里的干支管线，流入伽师县的千家万户。

“这是惠及广大群众的民生工程。”伽师县城乡饮水安全管理总站站长韩慧杰说，改水工程结束后，全县关停了灌溉、饮用水机井140眼，以节约地下水、涵养水源。

“十三五”期间，新疆实施农村饮水安全工程项目400余项，所有贫困人口饮水问题得到解决，南疆67个地处沙漠腹地、偏远高寒山区的不通水村全部通水，结束了“夏季吃河水，冬季吃雪水”的历史。

和田地区于田县——

特色烤馕带动脱贫致富

本报记者 阿尔达克

走进和田地区于田县“美玉香馕”生产基地，眼前是一片忙碌的景象。工人们分工明确，不一会儿冒着热气的香馕就烤好了。

阿巴拜克日·麦提喀斯木和妻子是这里的员工。“别小瞧这些小馕饼，能让我们的生活条件得到极大改善。”阿巴拜克日一家原来没有稳定收入来源，日子过得艰难。2018年，天津市对口支援新疆工作前方指挥部与其他驻村扶贫单位联手，以“龙头企业+村集体合作社+贫困户”的模式，创办于田县“美玉香馕”扶贫基地，面向当地村民招工。

阿巴拜克日得知消息后，赶紧报名应聘。如今，他每月能挣3500元到4000元，妻子在生产基地包装生产线上班，每月最少也能挣2000元。前不久，他们还买了小轿车，装修了房子。

“美玉香馕”生产基地已带动150户建档立卡贫困户实现脱贫，获得稳定收入。

天津市对口支援新疆工作前方指挥部副总指挥、和田地区行署副专员方伟介绍，目前“美玉香馕”扶贫基地每天可生产各类馕两万个，包括玫瑰花馕、核桃馕等多个品种。

眼下，“美玉香馕”生产基地正规划二期扩建工程，扩建后将有35个馕坑，日产馕约3万个，累计可解决150人就业，带动800户村民增收致富，年销售额可达2000万元。项目运营负责人窦涛介绍，“美玉香馕”生产基地二期扩建投产后，将有力拉动当地特色种植和林果业的发展。

小小馕饼，在新疆各地实施乡村振兴战略、促进群众增收致富的进程中发挥着越来越大的作用。

克拉玛依市乌尔禾区——

精品文旅吸引八方来客

本报记者 李亚楠

今年“五一”假期，新疆克拉玛依市乌尔禾区文旅市场交出华丽成绩单：接待游客20万人次，比2019年同期增长217%。

和以往“过路”不同，今年更多游客将乌尔禾作为目的地，自驾游成为出行首选。5月2日开始试营业的乌尔禾国际房车露营公园，停满了远道而来的自驾车。“这里有很多亲子项目，大人能住、能烧烤，孩子能看、能玩，一天下来玩得很开心。”来自石河子的游客赵先生说。据介绍，房车露营公园前期通过直播体验的方式刷爆网络，试营业期间又精心组织文艺表演、互动体验项目、各类优惠活动，吸引八方来客。

乌尔禾区旅游资源丰富，有湖泊、湿地、雅丹、草原、胡杨等，自驾出行能更好地亲近自然。此外，作为众多影视剧的拍摄地，乌尔禾“影视游”热度同样很高。《大秦赋》拍摄地乌尔禾影视城和《莽荒纪》拍摄地纪氏部落影视基地，每天游客如梭。

“五一”假期期间，2020年开业的乌尔禾影视城景区，宣传团队结合“影视+古风”元素，利用短视频平台创作众多播放量过万的优秀作品，景区还组织了巡城仪式、篝火晚会等一系列互动感十足的活动，受到游客喜欢，日均游客达6000人次。

从2019年同期的6.3万人次到今年的20万人次，“五一”假期亮眼成绩单的背后，与乌尔禾区聚力打造精品文旅项目密不可分。克拉玛依市人大常委会副主任、乌尔禾区委书记薛宏舜介绍，两年来乌尔禾区精心实施一系列文旅项目，建设一批景区景点，开发一批文创精品，高质量打造“食、住、行、游、购、娱”结构完整的全域旅游产业体系。

更令人期待的是，作为自治区重点民生项目，投资20.9亿元打造的乌尔禾西部乌镇即将开门营业，将推动乌尔禾乡村旅游业发展，推进乡村振兴战略落地生根。

伊犁州霍尔果斯——

“空中陆桥”助力跨境电商

本报记者 韩立群

5月15日，伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市晴空万里。中哈霍尔果斯国际边境合作中心跨境电商“空中陆桥”启动仪式隆重举行。

“空中陆桥”项目总投资1200万元，今年2月开始施工。据介绍，国际电商平台形成的订单将在深圳、广州、杭州等电商中心城市集结，在霍尔果斯综合保税区进行集中申报，经跨境电商海关监管中心查验后，装箱转运至中哈霍尔果斯国际边境合作中心，由空中陆桥集装箱专用液压抓钩起吊，运至合作中心哈方一侧，装载到接货车辆并发往欧洲各国。集装箱发运全过程人员不接触，安全、高效。

“霍尔果斯是共建‘一带一路’的重要门户，承担着向西开放的重要任务。”霍尔果斯经济开发区党工委委员许新明介绍，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，统筹推进现代流通体系建设，对跨境电商高水平发展提出了新要求。“空中陆桥”正式启动，进一步丰富了霍尔果斯通关形式，提高了通关效率，标志着霍尔果斯跨境电商业务发展迈上新台阶。

随着共建“一带一路”的纵深推进，霍尔果斯的开放层次不断提升，口岸贸易更加扩展，以往的“通道经济”已逐步向“口岸经济”“产业经济”转变。当前，霍尔果斯已形成集公路、铁路、航空、管道、光缆为一体的国家一类口岸。

中欧班列凭借其时效快、全天候、分段运输的独特优势，成为保障进出口贸易通道、服务国内国际双循环、助力国际防疫合作的重要载体。沿线国家和地区更多的企业和当地群众享受到“一带一路”建设带来的实惠。

目前，经霍尔果斯口岸通行的中欧班列数量已达23条。自2016年3月19日霍尔果斯口岸开行首趟中欧班列以来，开行数量从2016年的不到700列迅速增长至2020年的4722列，年均增长60.7%。

《 人民日报 》（ 2021年06月06日 06 版）

(责编：王连香、初梓瑞)